Algérie : Nouvelles mesures pour stopper la flambée des cas de Covid-19

Les autorités algériennes ont annoncé, dimanche, avoir adopté de nouvelles mesures pour stopper la flambée des cas de Covid-19 dans le pays, avec notamment la réinstauration du couvre-feu nocturne dans neuf wilayas supplémentaires, et le report de la rentrée universitaire.

Selon un communiqué de la primature algérienne, il sera procédé au réaménagement du confinement sanitaire à domicile de 20 h 00 à 05 h 00 (au lieu de 23 h 00 à 05 h 00) dans un total de 29 wilayas dont neuf ajoutées ce dimanche.

Il s’agit de Adrar, Ilizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Guelma, Khenchela, Tipaza et Ain Temouchent, a ajouté la même source, rappelant que les vingt wilayas qui étaient déjà sous couvre-feu nocturnes sont Batna, Bejaia, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Oran, Bouira, Boumerdès, M’Sila, Ouargla, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Tiaret et Biskra.

Dans ces 20 wilayas, le confinement partiel est prolongé de 15 jours à partir du 10 novembre, a ajouté le même communiqué, qui fait état également de décisions relatives à la fermeture de tous les marchés de voitures pour une durée de 15 jours à partir du mardi prochain, à l’interdiction des rassemblements publics et familiaux, au report de la rentrée universitaire et celle de la formation professionnelle au 15 décembre prochain.

Les autres mesures prises par l’Algérie concernent l’intensification des opérations de nettoyage et de stérilisation des espaces et édifices publics, des contrôles inopinés dans les écoles, les mosquées et les commerces pour vérifier l’application des mesures-barrières anti-Covid.

L’Algérie a enregistré une hausse très importante des cas d’infection en passant à 670 nouveaux cas et 12 décès durant les dernières 24 heures.

Selon le bilan communiqué par le ministère algérien de la santé, le nombre total des cas confirmés dans le pays passe ainsi à 62.051 malades, alors que celui des décès a atteint 2048 depuis le début de la pandémie.

