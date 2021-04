Algérie: Plusieurs personnes arrêtées lors des marches estudiantines de mardi

Une dizaine de manifestants, dont l’ancien détenu Walid Nekkiche, ont été arrêtés devant l’université Mouloud Mammemri à Tizi-Ouzou, selon le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

D’après la même source, les personnes interpellées s’apprêtaient à prendre part de la marche commémorant “le printemps berbère” du 20 avril 1980 et “le printemps noir” du 20 avril 2001.

Pour rappel, l’étudiant Walid Nekkiche, qui avait déclaré avoir “subi des sévices sexuels, des agressions physiques et verbales durant son interrogatoire”, a été libéré en février dernier au bout d’une année et plus d’emprisonnement après avoir été condamné à six mois de prison ferme.

Il était poursuivi pour “participation à un complot pour inciter les citoyens ou les habitants pour prendre les armes contre l’autorité de l’état et organisation d’une manière secrète de communication à distance dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale”, “atteinte à la sécurité et l’unité nationale” et “distribution et possession de tracts pour porter atteinte à l’intérêt du pays”.

( Avec MAP )