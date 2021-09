Alimentation en électricité : La RADEEF met en exploitation le 4è poste source Fès-Wislane

La Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de Fès (RADEEF) vient de mettre en exploitation le 4ème poste source Fès-Wislane, destiné à assurer la sécurité d’alimentation en électricité de la ville à l’horizon 2036, sur les plans industriel et de l’éclairage.

Réalisé avec une enveloppe budgétaire de 170 millions de DH, ce projet alimente plusieurs zones, dont le centre de la ville et Dokkarat, la zone de Jnane El Ward, le quartier industriel Sidi Brahim, route de Sefrou, Narjiss, route de Sidi Hrazem, avenue Allal Ben Abdellah, route d’Immouzer en partie et quartier Saâda, selon la RADEEF.

Ce projet, qui s’ajoute aux trois déjà existants, s’est équipé de deux transformateurs de 225/20 Kv 2×70 MVA et recevra incessamment un troisième transformateur de 70 MVA, portant ainsi la puissance installée au niveau du poste à 210 MVA et au niveau de la régie à 554 MVA, précise la même source.

Le poste source Wislane va permettre également à la régie de maximiser les branchements et les départs à partir de ce poste, de soulager les trois autres postes sources, contribuant ainsi à la diminution des pannes et de la durée moyenne des coupures et à l’augmentation du rendement des réseaux pour atteindre 95pc à l’horizon 2023.

→ Lire aussi : Sous la présidence du Royaume du Maroc L’Union Arabe de l’Electricité passe à la vitesse supérieure pour la concrétisation de son nouveau modèle

La RADEEF a assuré être ”consciente de l’importance de la qualité et de la continuité du service pour ses clients, surtout dans un secteur d’activité d’une grande importance aussi bien dans la vie quotidienne des citoyens qu’au niveau du développement industriel et économique de la ville”.

Pour cela, la Régie ‘’œuvre constamment pour l’amélioration des conditions de sa distribution en réduisant les temps de coupure du courant, et en analysant les incidents qui touchent le réseau basse tension et moyenne tension en vue d’une meilleure maîtrise de sa distribution’’.

Elle a ainsi lancé des projets ‘’ambitieux’’ visant à améliorer la qualité de sa distribution, à savoir la mise en place d’un bureau central de conduite, le renforcement et le renouvellement du réseau basse tension et le renouvellement et la restructuration du réseau moyenne tension.

La RADEEF assure depuis 1969 l’alimentation de la ville en moyenne et basse tension, soit plus d’un demi-siècle. Elle touche actuellement plus de 1,4 million d’habitants répartis sur les différents arrondissements et communes de la préfecture de Fès.

( Avec MAP )