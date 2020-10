Allemagne/Covid-19 : Le gouvernement tire l’alarme contre une “deuxième vague incontrôlée”

Le gouvernement allemand a tiré la sonnette d’alarme d’une “deuxième vague” de propagation du nouveau coronavirus qui risque d’être “incontrôlée” après la hausse des cas de contamination ces dernières semaines.

“Le nombre d’infections augmente, particulièrement aujourd’hui, dans une ampleur préoccupante”, a souligné le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, lors d’une conférence de presse.

A cet égard, il a exhorté les Allemands à ne pas “gâcher” les efforts déployés par les autorités pour freiner l’avancée du virus.

“Il est possible que nous ayons plus de 10.000 cas par jour, il est possible que le virus se propage de manière incontrôlée”, a indiqué, de son côté, le président de l’institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI), Lothar Wieler.

“Les infections augmentent dans toutes les régions” et “la plupart des infections ont lieu en Allemagne” et ne proviennent pas de touristes de retour de congés à l’étranger, contrairement à la première vague d’infections en mars, a-t-il dit.

L’institut de veille sanitaire Robert-Koch a fait état de 4.000 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus mercredi, soit le nombre le plus élevé depuis début avril.

Le pays enregistre un total de 310.144 contaminations depuis l’apparition de la pandémie, soir 4.058 de plus que la veille, selon des chiffres de l’institut chargé de la gestion et de la surveillance de la propagation du virus.

Les régions allemandes se sont accordées mercredi sur des restrictions de voyages plus strictes, avec l’interdiction de séjour dans les hôtels ou appartements touristiques pour des voyageurs en provenance de zones à risque nationales.

