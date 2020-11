Allemagne : la justice autorise la construction du tunnel ferroviaire le plus long au monde

La justice allemande a donné son autorisation, mardi, à la construction du plus long tunnel ferroviaire et routier immergé au monde, le Femernbelt, qui doit relier le Danemark à l’Allemagne.

Cette infrastructure de près de 18 kilomètres de long, qui serait opérationnelle à partir de 2029, doit relier les îles danoises de Lolland-Falster (sud de Copenhague) à la région allemande du Schleswig-Holstein, en passant sous la Baltique.

Alors que les travaux côté danois devaient commencer au 1er janvier 2021, ceux de la partie allemande restaient encore suspendus à de multiples recours judiciaires intentés depuis des années.

Les opposants au projet signé en 2008 entre le royaume scandinave et l’Allemagne formaient une alliance hétéroclite entre écologistes, craignant une destruction de la faune et de la flore, et compagnies de ferries qui, eux, voyaient d’un mauvais oeil cette potentielle concurrence du transport routier.

La plus haute cour administrative allemande a cependant rejeté leurs arguments mardi, estimant qu’aucun risque ou dégradation majeurs n’étaient à prévoir, ni pour le transport maritime ni pour la nature.

Désormais, seule la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg (CJUE), qui doit statuer sur la question en novembre, pourrait encore freiner le projet.

L’Allemagne et le Danemark avaient signé le 3 septembre 2008 un traité d’État permettant une meilleure liaison entre ces deux pays via un tunnel immergé.

( Avec MAP )