Allemagne: Le constructeur Audi prévoit la fin du moteur à combustion d’ici 2033

A partir de 2026, le constructeur automobile allemand Audi se concentrera sur de nouveaux modèles électriques et cessera de produire des voitures équipées des traditionnels moteurs à combustion d’ici 2033, a annoncé mardi la filiale du groupe Volkswagen.

“Dans quatre ans la marque va lancer la production de son dernier modèle à combustion dans le cadre d’une transition déterminée vers l’ère électrique”, a indiqué le directeur Markus Duesmann dans un communiqué.

L’unique exception est la Chine, où Audi est associé à des constructeurs locaux pour la production et le développement, et où “une demande au delà de 2033” est possible, a déclaré Audi.

→ Lire aussi : Volvo : Sept choses qu’il faut connaître sur la technologie Plug in Hybrid

Ailleurs, la production de voitures à essence et diesel sera réduite progressivement et Audi “se réoriente stratégiquement” pour atteindre la neutralité en émissions de CO2 “au plus tard en 2050“.

“La date exacte” de la fin des ventes “sera déterminée par les clients et la législation“, selon Audi.

Ce virage électrique accéléré, sous pression de normes européennes anti-pollution de plus en plus strictes, s’inscrit dans une ambitieuse transition du groupe Volkswagen, qui verra les principales marques du géant allemand proposer de plus en plus de modèles à batteries pour rattraper le concurrent Tesla.

( Avec MAP )