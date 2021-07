Allemagne : Les non-vaccinés pourraient être confrontés à de nouvelles restrictions

Les personnes non-vaccinées contre la Covid-19 pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions si les infections continuent à augmenter en Allemagne, selon Helge Braun, chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel.

“Les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées”, a déclaré Braun au journal Bild am Sonntag, publié dimanche.

Si les taux d’incidence continuent à augmenter, les personnes non-vaccinées devront réduire leurs contacts, a précisé M. Braun.

“Cela pourrait signifier qu’accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non-vaccinées testées, car le risque est trop élevé”, a-t-il insisté, précisant que les autorités doivent protéger la santé de la population.

L’Allemagne a connu un faible taux d’infection en début d’été comparé à nombre de ses voisins européens, mais les cas ont augmenté ces deux dernières semaines, en grande partie à cause du très contagieux variant Delta du coronavirus.

Avec MAP