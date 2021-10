Allianz Africa : Des bourses MBA pour les acteurs africains du développement durable

L’engagement d’Allianz Africa pour le développement du continent marque une nouvelle étape, grâce à l’initiative « Allianz Next Generations Fellowship for Social Entrepreneurs » d’Allianz. En effet, le groupe Allianz s’engage à offrir dix (10) bourses d’études pour un parcours au « Global Online MBA » de la prestigieuse école ESMT Berlin.

Ces bourses sont destinées à la fois aux collaborateurs d’Allianz Africa et à des entrepreneurs sociaux. La formation a pour ambition de permettre aux candidats d’acquérir des connaissances et des compétences de haut niveau en leadership afin d’avoir un impact encore plus positif sur l’environnement des affaires et la communauté en Afrique.

« Allianz Africa espère que ce MBA aidera nos entrepreneurs sociaux à devenir des leaders plus performants. Les capacités d’analyse, d’innovation et de gestion que le programme leur apportera devraient les aider à rendre leur entreprise plus durable et à avoir plus d’impact dans la société », explique Coenraad Vrolijk, Regional CEO d’Allianz Africa.

Lancé par Allianz SE, ce programme vise à offrir 10 bourses par année. La première édition a choisi l’Afrique comme berceau et se tiendra à 100% en ligne.

Ainsi, pour l’édition 2021, ce sont 4 candidates et 3 candidats originaires du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Nigeria et du Sénégal qui ont été sélectionnés. Ils ont commencé les cours en septembre dernier. Le processus de sélection, mené en collaboration avec les filiales d’Allianz en Afrique, se poursuit en ce moment, puisque 3 autres boursiers rejoindront les 7 premiers à la rentrée de mai 2022.

Ce MBA est le premier à être entièrement virtuel chez l’ESMT, dont Allianz est l’une des entreprises fondatrices. « Nous apprécions le partenariat solide et à long terme que nous avons noué avec Allianz et sommes impatients de travailler ensemble pour soutenir les candidats du MBA dans leurs projets avant-gardistes », affirme Jörg Rocholl, Président de l’ESMT Berlin.

Les étudiants pourront suivre le programme à leur rythme, afin de continuer à travailler à temps plein. Les frais de scolarité s’élèvent à 25.000 €/an, dont 96% sont couverts par le présent programme, avec une contribution personnelle de 1.000 € de chaque participant pour s’assurer de leur engagement.

Il est à souligner que le programme sera notamment axé sur les acteurs ayant un fort impact environnemental et social en Afrique. « Les bourses Allianz Next Generations perpétuent la tradition qui consiste à offrir des opportunités de formation pour des communautés en voie de développement afin de promouvoir une transformation durable dans les entreprises et la société », insiste Jörg Rocholl.

Pour sa part, Allianz Africa croit fermement que former des jeunes à cultiver un leadership axé sur le développement durable est susceptible de contribuer à “sécuriser l’avenir“ des générations futures.

« We secure your future », telle est la raison d’être d’Allianz Africa et du groupe. Elle signifie être une entreprise responsable et reconnue pour la confiance de ses clients et de ses actionnaires, pour sa loyauté et pour avoir une contribution significative au niveau des communautés dans lesquelles Allianz prospère.

« Notre approche ‘’Environnement – Société – Gouvernance’’ est au cœur de notre stratégie d’entreprise et nous nous engageons à investir dans le développement des communautés à travers le monde. En conséquence, nous endosserons notre rôle d’employeur, d’assureur, d’investisseur et d’entreprise citoyenne pour construire un avenir plus sûr », conclut Stefan Britz, Chief Human Resources Officer chez Allianz qui voit ce partenariat stratégique avec l’ESMT Berlin comme une étape importante dans la création d’un impact sociétal.

À propos d’Allianz

Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde avec plus de 100 millions[1] de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays. Les clients d’Allianz bénéficient d’une large gamme de services d’assurance aux particuliers et aux entreprises, allant du dommage à la santé, à l’assurance-crédit et aux programmes d’assurance internationaux. Comptant parmi les plus grands investisseurs à l’échelle internationale, le Groupe Allianz gère un portefeuille d’investissement de 793 milliards d’euros pour le compte de ses clients tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO gèrent un portefeuille additionnel de 1,8 trillions d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Grâce à son intégration systématique de critères écologiques et sociétaux dans nos processus d’affaires et ses décisions d’investissement, Allianz détient la position de leader parmi les assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2020, plus de 150,000 collaborateurs ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires de 140 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 10.8 milliards d’euros.

À propos d‘Allianz Africa

En Afrique, Allianz est présent dans 12 pays et accompagne ses clients dans 49 marchés. Ses 1.167 employés ont réalisé un chiffre d’affaires de 371 millions d’euros en 2020, toutes entités confondues. Allianz est le fournisseur de micro-assurance pour 1,7 million de familles et individus à faible revenus en Afrique.

À propos de l’ESMT Berlin

ESMT Berlin est l’école de commerce la mieux classée en Allemagne et elle figure dans le Top 10 des écoles de commerce en Europe. Fondée par 25 entreprises de dimension mondiale, ESMT propose des programmes de Master, de MBA et de Doctorat, ainsi qu’une formation pour des Managers sur son campus de Berlin et ailleurs dans le monde, en ligne et dans un format mixte. En se focalisant sur le leadership, l’innovation et l’analyse, son corps professoral diversifié publie des recherches exceptionnelles dans les meilleures revues universitaires. De plus, cette école de commerce internationale fournit une plate-forme interdisciplinaire pour le discours entre la politique, le business et le monde universitaire. ESMT est un établissement d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, accrédité par AACSB, AMBA, EQUIS et FIBAA, et qui s’engage en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans toutes ses activités et communautés.

Ces évaluations sont, comme toujours, soumises à l’avertissement ci-dessous.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives, telles que des perspectives ou des attentes, qui reposent sur les opinions et les hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats réels, les chiffres de performance ou les événements peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Des écarts peuvent survenir en raison de changements dans des facteurs incluant, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : (i) la situation économique et concurrentielle générale dans les activités et les marchés principaux du Groupe Allianz, (ii) la performance des marchés financiers (en particulier la volatilité des marchés, la liquidité et les événements de crédit), (iii) la fréquence et la gravité des sinistres assurés, y compris ceux résultant de catastrophes naturelles, et l’évolution des charges de sinistres, (iv) les niveaux et tendances de mortalité et de morbidité, (v) les niveaux de persistance, (vi) en particulier dans le secteur bancaire, l’ampleur des défaillances de crédit, (vii) les niveaux des taux d’intérêt, (viii) les taux de change des devises, plus particulièrement le taux de change EUR/USD, (ix) les changements dans les lois et réglementations, y compris les réglementations fiscales, (x) l’impact des acquisitions, y compris les questions d’intégration et les mesures de réorganisation qui y sont liées, et (xi) les conditions générales de concurrence qui, dans chaque cas individuel, s’appliquent au niveau local, régional, national et/ou mondial. Nombre de ces changements peuvent être exacerbés par des activités terroristes.