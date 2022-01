Allianz Africa opère un changement de leadership au Ghana

Par Mouhamet NDIONGUE

En vue de porter sa croissance vers le haut, Allianz Insurance Company Ghana Limited Non-Vie passe à la réorganisation stratégique de son leadership. Désormais, un nouveau CEO prend les rênes de la direction.

Un changement se profile à la tête d’Allianz Insurance Company Ghana, qui, dans le cadre de développement stratégique, vient de nommer Ababacar Diaw, actuellement Directeur Général Adjoint d’Allianz Africa Services et Regional Head of Protection and Resilience au CEO d’Allianz Insurance Company Ghana Limited Non-Vie, à compter du 17 Janvier, sous réserve des approbations nécessaires, a annoncé la compagnie dans un communiqué.

A rappeler que le Groupe Allianz est l’un des principaux assureurs mondiaux. Il opère dans la quasi-totalité des pays européens et africains.

Allianz a plus d’un siècle d’histoire en Afrique où il a construit et développé son empreinte géographique. Aujourd’hui, le Groupe continue de développer sa présence et de gagner des positions de leadership sur les marchés clés du continent. Il est actuellement présent dans 12 pays africains et accompagne ses clients sur 49 marchés à travers le continent.

À l’échelle régionale, le Groupe a généré un chiffre d’affaires total en 2020 de 700 millions d’euros (hors AGCS).

→ Lire aussi : Allianz Africa : Des bourses MBA pour les acteurs africains du développement durable

Espérant porter cette croissance en hausse, le groupe puise à l’interne et choisit Ababacar Diaw comme successeur à Darlington Munhuwani, appelé à poursuivre d’autres opportunités en dehors du groupe Allianz.

Le nouveau CEO n’est donc pas étranger de la maison. En effet, il a rejoint Allianz en 2011 en tant que Responsable du Contrôle de Gestion chez Allianz Sénégal Assurances. Il était auparavant membre du Comité Exécutif de NSIA Sénégal (Assurance & Banque) où il occupait le poste de Responsable du Contrôle de Gestion et du Contrôle Interne, précise la source.

Auparavant, il a été nommé Chief Executive Officer et membre du Comité Exécutif d’Allianz Bénin en 2017. Avant sa nomination, il a couvert plusieurs domaines tels que le contrôle de gestion, le contrôle interne, la conformité et le juridique, et a également occupé le poste de Directeur Administratif et Financier (membre du Comité Exécutif) d’Allianz Sénégal Assurances.

Ababacar évolue depuis 2003 dans le domaine des services financiers au niveau de plusieurs marchés émergents et a commencé sa carrière en tant qu’Auditeur et Commissaire aux Comptes au sein de BDO Sénégal.

« Ababacar bénéficie d’une expérience solide dans les secteurs de la finance et de l’assurance sur le continent. Ayant rejoint Allianz Africa depuis plus de 11 ans, il est le profil idéal pour assurer le leadership de notre entité au Ghana », a déclaré Delphine Traoré, CEO Regional d’Allianz Africa.

Ababacar est actuellement basé à Abidjan et déménagera à Accra ultérieurement.