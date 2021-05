Allianz devient actionnaire majoritaire de Jubilee General Insurance Limited au Kenya

Allianz, l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs dans le monde est désormais actionnaire majoritaire de Jubilee General Insurance Limited au Kenya suite à l’acquisition de 66% des participations (représentant 1.522.622 d’actions ordinaires) auprès de Jubilee Holdings Limited (JHL), le plus grand groupe d’assurances d’Afrique de l’Est, qui retient une participation de 34% dans la compagnie.

Cette acquisition fait suite à l’exécution de l’accord signé le 29 septembre 2020, dans lequel Allianz a accepté d’acquérir à court terme une part majoritaire dans les activités Non -Vie de JHL dans cinq pays d’Afrique, à savoir le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et l’Ile Maurice.

Suite à l’acquisition et aux dépôts réglementaires, Jubilee General Insurance Limited au Kenya est désormais une société du groupe Allianz et opérera sous le nom de « Jubilee Allianz General Insurance Limited ».

Cette transaction est le deuxième investissement direct d’Allianz dans le pays, après la création d’Allianz Insurance Company of Kenya Limited en 2014 en tant qu’opération « Grienfield ». « Tout comme les récentes acquisitions au Nigéria et au Maroc, cette transaction reconfirme l’engagement à long terme d’Allianz en Afrique et reflète notre ambition de devenir leader sur les marchés clés du continent », a déclaré Coenraad Vrolijk, Regional CEO d’Allianz Africa.

Les deux sociétés d’Allianz au Kenya, Allianz Insurance Company of Kenya Limited et Jubilee Allianz Insurance Limited, continueront à opérer séparément jusqu’à ce que le portefeuille d’Allianz Insurance Company of Kenya Limited soit consolidé avec Jubilee Allianz General Insurance Limited, ce qui est soumis aux approbations réglementaires.

« Tous les contrats émis par les deux entités restent valables. Nous continuerons à honorer nos engagements et à fournir la qualité de service pour laquelle Allianz est mondialement connue », a commenté Nandini Wilcke, Directrice Régionale des Fusions, Acquisitions et de la Transformation chez Allianz Africa. « Cette transaction nous donne une plus grande plate – forme afin d’offrir la large gamme de produits d’assurance d’Allianz, allant des produits simples aux solutions les plus sophistiquées pour les entreprises », a ajouté Coenraad Vrolijk.

Il s’agit d’un événement historique pour le groupe Jubilee : Grâce à ce partenariat, Jubilee et Allianz ambitionnent de développer conjointement les marchés de l’assurance en Afrique de l’Est, en profitant des connaissances régionales approfondies de Jubilee Insurance, de ses vastes réseaux et de la réputation de sa marque, en les ralliant à l’expertise globale et à la solidité d’Allianz.

Nizar Juma, Président de JHL, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette première étape de notre partenariat stratégique avec Allianz, qui soutiendra l’ambition de Jubilee, à savoir, accroître la sensibilisation et l’accessibilité à l’assurance en Afrique de l’Est en fournissant des services d’assurance Non Vie innovants, abordables et techniquement avancés, aux consommateurs de la région ».

Allianz et JHL continueront à travailler ensemble afin de finaliser les acquisitions en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi et à l’Ile Maurice.