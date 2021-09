Amazon s’apprête à lancer un robot capable de patrouiller dans les maisons

Le géant des technologies Amazon s’apprête commercialiser “Astro“, un robot pouvant faire des patrouilles dans les maisons.

L’engin à roulettes et tablette peut cartographier une maison et répondre à des commandes vocales pour aller braquer sa caméra dans une pièce ou une autre. Il peut aussi reconnaître des visages, apprendre les habitudes des membres du ménage et rappeler à chacun ses activités.

Haut de 60 centimètres et pesant moins de 10 kilos, il coûtera 1.000 dollars aux Etats-Unis dans un premier temps, puis environ 1.450 dollars.

→ Lire aussi : Cybersécurité: Apple, Amazon et Microsoft annoncent d’importants investissements

“Quand vous êtes en dehors de la maison, vous pouvez l’utiliser pour patrouiller chez vous“, a expliqué Dave Limp, vice-président d’Amazon dans une vidéo de promotion.

“C’est de la science-fiction devenue réalité“, s’est félicitée Suri Maddhula, qui a travaillé sur le projet, dans la vidéo d’Amazon.

Lors d’une conférence de presse, Dave Limp a aussi rassuré qu’Amazon n’avait pas accès aux caméras à distance d’Astro, et donc “ne pourrait jamais donner cet accès à la police ou aux services d’urgence“.

( Avec MAP )