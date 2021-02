AMEE et IRESEN Remise de Prix du concours pour le design d’ombrières solaires

IRESEN L’IRESEN est un institut de recherche créé en 2011 par le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, et plusieurs acteurs clés du secteur énergétique au Maroc pour accompagner la stratégie énergétique nationale en soutenant la R&D appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies vertes. IRESEN a lancé 14 appels à projets et soutenu plus de 60 projets financés avec une enveloppe de plus de 400 millions de dirhams et mis en place plusieurs plateformes mutualisées de recherche et d’innovation.