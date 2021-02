Aménagement du territoire national : Bouchareb annonce un plan de relance ‎

C’est lors d’une rencontre sur la mise en œuvre des plans d’action du ministère de ‎l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ‎ville, et de ses composantes régionales et la signature de contrats-programmes au titre de ‎l’année 2021, que la ministre Nouzha Bouchareb, a annoncé que son département a mis ‎en place un plan de relance du secteur conformément à une nouvelle vision basée sur les ‎principes de l’innovation et de la bonne gouvernance.‎

Bouchareb a ainsi expliqué que ce plan vise à améliorer le cadre de vie de la population et à ‎atteindre la justice spatiale, en encourageant l’investissement et fournissant un logement ‎décent et abordable à toutes les catégories sociales et ce, en harmonie avec les Objectifs du ‎développement durable (ODD), notamment l’Objectif N°11.

Elle a aussi indiqué que pour la mise en œuvre des différents engagements et orientations ‎inclus dans ce plan, en droite ligne avec les principes de régionalisation avancée et de ‎décentralisation pour un développement intégré et durable, le ministère a prévu la signature de ‎contrats-objectifs avec ses différentes composantes régionales et provinciales, sur la base ‎desquels les obligations assignées à chaque partie seront définies afin d’améliorer l’efficacité et ‎la rentabilité des différentes interventions.

Elle a également souligné que « grâce aux Hautes Orientations Royales, nous avons pu, au ‎niveau du secteur, transformer les contraintes en opportunités, en tirant les leçons et les ‎enseignements et en mettant en place une feuille de route qui permet, en particulier, de ‎consolider les acquis obtenus, d’adopter des initiatives pratiques, innovantes et renouvelables ‎en coordination avec les divers partenaires et de contribuer à incarner l’exemplarité de l’Etat ». ‎

Des projets territoriaux intégrés et durables

Et la ministre d’ajouter qu’à cet égard, le ministère est déterminé à élaborer et mettre en œuvre ‎des projets territoriaux intégrés et durables basés principalement sur le soutien à ‎l’investissement productif, la relance de l’économie, la réhabilitation des centres urbains et ‎l’accroissement de l’intérêt accordé au monde rural, en plus de la prise en compte de la ‎complémentarité spatiale, le traitement du problème des habitats insalubres et la favorisation ‎d’un cadre de vie adapté aux aspirations des citoyens.

La ministre a rappelé, dans ce contexte, certaines des réalisations de son Département au cours ‎de l’année 2020, notamment le développement de la digitalisation des services administratifs ‎liés au secteur, laquelle digitalisation a permis d’assurer la continuité du service public pendant ‎la période du confinement, mettant l’accent sur l’augmentation du pourcentage de ‎digitalisation des agences urbaines de 55 à 96% jusqu’en décembre 2020.

Accélérer le déblocage de certains crédits

Bouchareb a également relevé l’accélération du déblocage des crédits alloués aux accords de ‎lutte contre les habitations menaçant ruine et l’habitat insalubre et du lancement des marchés ‎publics programmés pour 2020, en plus de l’accélération du paiement des créances aux ‎entreprises et des procédures de la réception provisoire, et ce dans le cadre de la revitalisation ‎du secteur, l’encouragement de l’investissement, la protection des entreprises et la préservation ‎des postes d’emploi durant la période de la pandémie.

Une nouvelle de l’urbanisme

L’adoption de la flexibilité et le développement d’une nouvelle approche de l’urbanisme ont ‎également été accomplis, poursuit la ministre, précisant que les grands projets en suspens ont ‎été réétudiés et que les problématiques issues de l’application des dispositions de l’article 11 de ‎la loi 25.90 ont été traitées.

Dans le cadre de l’intérêt accordé par le ministère au milieu rural, a-t-elle poursuivi, des ‎programmes ont été élaborés pour les centres ruraux émergents et une approche d’intervention ‎en milieux ruraux, qui prend en considération les conventions-cadres régionales et les plans ‎régionaux de développement, a été établie.

Quant aux établissements de formation affiliés au ministère, la ministre a fait valoir qu’ils ont ‎adopté le système d’enseignement à distance et ont su respecter les objectifs pédagogiques ‎fixés selon le calendrier programmé.

Sur le plan social, la responsable a souligné qu’afin d’assurer la valorisation de l’élément ‎humain et l’inciter à donner plus, le ministère a œuvré à accélérer les étapes de législation liées ‎à la création et l’organisation de la Fondation des œuvres sociales du ministère de ‎l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ‎ville, révélant que le projet de loi relatif à cette fondation a été approuvé au niveau des deux ‎chambres du Parlement.‎

Signature de conventions à caractère social

Elle a, dans ce contexte, souligné la signature de deux nouvelles conventions à caractère ‎social, mettant notamment l’accent sur la volonté de son département de répondre au reste des ‎revendications sociales, dans un esprit de dialogue responsable.

Et de conclure que la prise en considération des exigences des domaines et de leurs ‎spécificités, l’élévation de l’élément humain au centre de touts les programmes et plans ‎spatiaux, l’adoption de l’exemplarité de l’administration, le renforcement de la ‎complémentarité et de la cohérence avec les efforts des autres composantes gouvernementales, ‎du secteur privé et du reste des acteurs, constituent les principes de base de la réussite des ‎chantiers liés à la planification stratégique et l’intervention opérationnelle dans le logement ‎social, le traitement de l’habitat insalubre et la réhabilitation urbaine.