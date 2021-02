La Chambre des Représentants a adopté, lors de sa séance plénière tenue le mercredi 10 février ‎‎2021, en présence de Nouzha Bouchareb , ministre de l’Aménagement du Territoire National, de ‎l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, à l’unanimité le projet de loi n°13.16 relatif à la ‎création et l’organisation de la Fondation des Œuvres Sociales du Ministère de l’Aménagement du ‎Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Cette consécration ‎intervient suite à l’adoption de ce projet de loi à l’unanimité par la Chambre des Conseillers dans le ‎cadre d’un consensus entre les composantes de la majorité et celles de l’opposition vue sa portée ‎sociale. C’est également le fruit d’une série de consultations avec les représentativités syndicales, ‎basée sur l’écoute et l’interaction prenant en compte les attentes des fonctionnaires du secteur.‎

Il est vrai que la mise en place de cette loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision ‎éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, qui accorde une attention ‎particulière au capital humain, en prêtant une grande importance aux fonctionnaires de l’État et en ‎renforçant les valeurs de solidarité et de soutien. Cette loi traduit aussi la volonté de mettre en ‎place un cadre institutionnel visant à améliorer, développer et diversifier les actions sociales et par ‎la même occasion, à promouvoir la rentabilité et la productivité du département.‎

Les principaux objectifs de cette loi se résument en l’institutionnalisation, la démocratisation et le ‎développement de l’action sociale au sein du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, ‎de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et l’amélioration des actions sociales et des ‎services fournis à l’ensemble des adhérents ainsi que la consécration de l’esprit d’appartenance, la ‎consolidation de la coopération et de la solidarité, des relations humaines, de la communication, et ‎le renforcement de l’éthique fondée sur des valeurs partagées au sein du ministère et le ‎renforcement de la gouvernance dans la gestion des affaires sociales au sein du ministère.‎

A rappeler que la création de la Fondation des Œuvres Sociales (FOS) intervient après le ‎regroupement du Département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme et du ‎Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville au sein d’un seul Ministère, ce qui impose ‎l’unification des efforts et des synergies pour que les fonctionnaires des deux entités bénéficient ‎des mêmes services sociaux sur la base du principe de l’égalité dans un cadre de transparence et de ‎bonne gouvernance.‎