American Leadership Academy : Lancement de l’édition 2021 du ‎programme

Le programme American Leadership Academy 2021 pour l’accompagnement de la prochaine ‎génération des jeunes marocains et de développement de leurs compétences en leadership et en ‎entrepreneuriat, vient d’être lancé à l’initiative de l’Association Anoual en partenariat avec ‎l’ambassade des États-Unis.

Les jeunes leaders seront immergés dans un programme intensif de 6 mois avec cinq ateliers et deux ‎semaines de bootcamps sur des thématiques spécifiques, notamment le leadership inclusif, le ‎leadership authentique, le leadership axé sur la vision ou encore « Rêvez grand », ont indiqué les ‎organisateurs.

Les participants à ce programme bénéficieront d’un mélange d’ateliers attrayants en ligne, de ‎pratiques dans le monde réel, de webinaires interactifs et de discussions en groupe.

American Leadership Academy permettra aux participants d’élargir leurs connaissances dans le ‎domaine des droits civiques et des responsabilités, ont-ils souligné, relevant qu’ils seront connectés à ‎un réseau puissant avec comme missions la promotion du concept du leadership au sein du Royaume, ‎le développement de l’esprit du leadership auprès de la jeunesse marocaine à travers des modules axés ‎sur la communication et la gestion de projets et le conflit management.

Ainsi, le 16 janvier dernier, l’aventure a démarré avec une première formation pour les mentors animée ‎par un invité d’honneur, le Dr. Deidre Combs, auteure et consultante américaine spécialisée dans la ‎compréhension de la diversité culturelle et la gestion des conflits.

Lors de cet atelier virtuel, 42 participants ont appris à s’intégrer efficacement dans le monde du ‎mentorat. Ils ont été choisis de différentes villes du Maroc et se sont distingués par leur passion pour ‎le leadership, l’entrepreneuriat, l’innovation et la société civile.‎