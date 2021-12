Amman: Le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines au centre d’entretiens maroco-jordaniens

L’Ambassadeur du Maroc en Jordanie, M. Khalid Naciri, s’est entretenu, mardi, avec le président du Sénat jordanien, M. Faysal Al Fayez, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Au cours de cette rencontre, M. Naciri a mis en avant le haut niveau des relations maroco-jordaniennes, soulignant l’importance de les développer et de les renforcer davantage. Pour sa part, M. Al Fayez a mis en exergue la solidité des relations fraternelles existant entre les deux Royaumes, soulignant que ces relations sont « fortes » et fondées sur le respect mutuel, servant les intérêts communs des deux pays frères. Dans ce sens, le président du Sénat jordanien a appelé à promouvoir les investissements conjoints, à augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux et à supprimer tous les obstacles entravant le développement des relations économiques et commerciales bilatérales.

D’autre part, l’Ambassadeur du Maroc a rencontré les membres du Comité de fraternité jordano-marocain au Sénat. Le diplomate marocain a, à cette occasion, mis l’accent sur la solidité des relations maroco-jordaniennes et de leur développement grâce aux efforts et à la détermination des dirigeants des deux pays, rappelant les « positions communes des deux Royaumes vis-à-vis des questions régionales et internationales, notamment la question palestinienne ». Il a mis en relief, en outre, le niveau des relations parlementaires entre les deux pays qui reflètent les aspirations des deux peuples frères, tout en saluant la position de la Jordanie concernant la question du Sahara marocain.

De son côté, le président du Comité a mis en exergue la profondeur des relations existant entre les deux pays frères, formant e souhait de les voir se renforcer davantage dans tous les domaines, notamment parlementaire. Il a également réitéré la détermination des deux parties à maintenir une communication constante concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, relevant que les relations entre les deux pays connaissent un développement et une évolution dans les différents domaines, en concrétisation des ambitions nationales.

Le président du Comité de fraternité a salué la position du Royaume du Maroc, qui préside le Comité Al-Qods, à l’égard la cause palestinienne, et la tutelle historique hachémite des Lieux Saints à Al-Qods Acharif.

De leur part, les membres du Comité de fraternité jordano-marocain ont mis l’accent sur la nécessité de réactiver et de renforcer les conventions et les mémorandums d’entente signés entre les deux pays, au services des intérêts des deux peuples, et de développer également les échanges entre les deux pays dans les domaines commercial, touristique et économique.

