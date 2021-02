Anderlecht doit se relancer face à La Gantoise

Ce dimanche, un énorme choc du championnat belge a lieu entre le RSC Anderlecht et La Gantoise, pour le compte de la 25ème journée de Jupiler Pro League. L’occasion pour les Mauves de frapper un grand coup et d’envoyer un message pour cette deuxième partie de saison…

Reculer pour mieux sauter ? Voilà comment qualifier les dernières années d’Andelercht. Loin d’avoir la meilleure équipe ces dernières saisons, les Mauves ne jouent plus les premiers rôles dans le championnat belge, la faute à la montée en puissance du Club Bruges depuis quelques temps. Sans trophée depuis la saison 2017-2018, les Bruxellois tentent de redresser la barre et de redevenir l’une des équipes dominantes de la Belgique en misant sur un ancien de la maison : Vincent Kompany.

Arrivé l’an passé pour jouer le rôle d’entraîneur joueur, l’homme de 34 ans, passé par Manchester City notamment, a finalement pris sa retraite en août 2020 pour se concentrer uniquement sur le coaching. Ses premiers pas sont moyens en tant que coach principal puisqu’il compte 1,5 point de moyenne en 22 matchs disputés avec les Mauves. Le RCSA est cinquième de Jupiler Pro League avant la 25ème journée de championnat. Mais en tant que joueur formé au club, il connait mieux que quiconque l’exigence et les devoirs d’un Paars en wit. Ainsi, Vincent Kompany devrait trouver les mots justes pour motiver ses hommes pour le gros choc de dimanche face à La Gantoise.

Si Gent accuse du retard au classement, avec une décevante onzième place et 6 points de retard sur le RCSA, le match promet d’être explosif. En effet, à l’image de l’ex-défenseur de Man City, le RCSA est la deuxième meilleure défense du championnat, juste derrière le leader le FC Bruges. La Gantoise, de son côté, a inscrit autant de buts qu’Anderlecht (34 marqués) malgré sa mauvaise position au classement. Mais les Buffalos se relèvent petit à petit et affichent une série de 3 matchs consécutifs sans défaite (2 nuls, 1 victoire). La rencontre pourrait donc être explosive d’autant plus que les deux équipes s’étaient séparées sur un match nul lors de la confrontation aller (1-1). Pour cette rencontre au Lotto Park, le RCSA, qui n’est pas forcément dans une très bonne passe, est donc favori selon bwin.

D’un point de vue global, Anderlecht fait partie des équipes favorites pour atteindre la deuxième place de la Jupiler Pro League. Malgré un départ timide, qui a mené à l’arrivée de Kompany sur le banc à la 3ème journée, les Mauves sont assez performants avec seulement 5 défaites. Il faut dire que les qualités sont nombreuses dans l’effectif, notamment en attaque avec la présence de Lukas Nmecha, auteur de 12 buts en championnat. Le jeune attaquant allemand de 22 ans, prêté par Manchester City, confirme son statut de jeune pépite en Jupiler Pro League et est décisif toutes les 149 minutes. Il est aussi accompagné par le talentueux Paul Mukairu (21 ans, Nigérian), qui évolue sur l’aile gauche. Prêté par Antalyaspor, ce dernier compte 2 buts et 4 passes décisives en 12 apparitions ! Les deux hommes auront donc un énorme rôle à jouer dimanche pour battre La Gantoise et se rapprocher du podium, qui n’est qu’à trois points (Antwerp, 3ème).