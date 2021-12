Année 2021: Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, l’engagement africain du Royaume n’est plus à démontrer

Par Driss SABRI

L’engagement du Maroc sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, à partager avec l’Afrique son expérience et savoir-faire pour une coopération Sud-Sud dynamique et croissante dans tous les domaines, n’est plus à démontrer.

Le fort engagement du Royaume en faveur du Continent a été réitéré au cours de cette année qui tire à sa fin lors du 34eme Sommet ordinaire de l’Union africaine (UA) tenu les 6 et 7 février par visioconférence avec, en toile de fond, la riposte à la pandémie du coronavirus qui a touché de plein fouet les économies du Continent, la mise en œuvre de la réforme institutionnelle et l’élection du nouveau leadership de la Commission de l’UA, et a été confirmé en octobre dernier à Addis-Abeba devant la 39eme session ordinaire du Conseil Exécutif de l’organisation panafricaine.

Placé sous la thématique: «Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons», la 34eme session ordinaire du Sommet de l’UA a été l’occasion pour le Maroc de réitérer son adhésion à la réforme institutionnelle de l’organisation panafricaine.

Le Maroc, en tant que membre du Comité Consultatif sur la réforme institutionnelle de l’UA, appuie le processus de réforme institutionnelle de l’Union depuis son lancement, parce qu’il est nécessaire dans sa substance, et pragmatique dans sa démarche, avait affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Intervenant lors de cette 34ème session ordinaire du Sommet de l’UA, M. Bourita a indiqué qu’en cohérence avec la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, « notre famille institutionnelle doit évoluer vers une plus grande efficacité et une rationalisation de l’organisation panafricaine, afin d’être en phase avec les attentes des populations africaines ».

C’est dans cet esprit que le Royaume s’est inscrit dans le processus de réforme institutionnelle de l’UA, a relevé le ministre, notant dans ce sens que « le Rapport intérimaire sur la réforme institutionnelle de l’UA, présenté par le Président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, est un exemple de détermination structurante et de leadership clairvoyant, sur un chantier des plus stratégiques pour notre Union ».

Dans Son discours au 29ème Sommet de l’UA, SM le Roi Mohammed VI a souligné que « la mise en œuvre de cette réforme n’est plus un luxe, mais une impérieuse nécessité, au regard des enjeux et des défis considérables, que notre continent doit relever », a poursuivi M. Bourita, arguant que si « la réforme structurelle est nécessaire, elle ne se suffit pas à elle-même, mais doit aller de pair avec une évolution profonde de la culture institutionnelle ».

La modernisation des méthodes de travail, la culture du résultat, l’esprit de responsabilité, le souci permanent de la qualité, mais aussi celui de l’éthique, de la transparence et de la bonne gouvernance, sont tout aussi déterminants que la rationalisation des organes et des instances, a-t-il soutenu, affirmant que le Royaume du Maroc restera engagé, comme il l’a toujours été, pour faire avancer ce processus auquel il croit profondément, comme levier stratégique pour l’Afrique que nous voulons ».

Ce fort engagement royal en faveur du continent a été aussi mis en avant lors de la 39è session ordinaire du Conseil Exécutif de l’UA qui a tenu ses travaux au siège de l’organisation panafricaine dans la capitale éthiopienne en octobre dernier.

La délégation marocaine a ainsi mis en exergue la solidarité agissante du Maroc, sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, envers les pays africains, rappelant que dès le début de la pandémie de la Covid-19, SM le Roi a lancé, en avril 2020, l’Initiative des Chefs d’Etat Africains visant à renforcer la solidarité interafricaine et l’amélioration des systèmes de santé.

Le Maroc a également appelé lors de cette session à la mise en place d’un mécanisme de solidarité selon une approche globale et ciblée pour parvenir à lutter contre la malnutrition dans le Continent africain.

Ce mécanisme de solidarité sera capable de répondre aux facteurs de la malnutrition qui touchent à la santé, aux soins maternels et infantiles, à la facilité des services, dont l’assainissement et la distribution de l’eau potable, à l’agriculture et la sécurité alimentaire, aux changements climatiques avec les phénomènes de sécheresse, de désertification, d’inondation et leurs répercussions néfastes sur les populations, a souligné la délégation marocaine au sujet du thème de l’année 2022 « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le Continent africain pour accélérer le développement du capital humain, économique et social ».

Cette solidarité sans faille du Royaume avec les pays africains a été illustrée dans ce contexte de pandémie de la COVID-19 par l’initiative de Sa Majesté le Roi qui avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Le Maroc attaché à l’action africaine commue qui place les intérêts vitaux du Continent et des citoyens africains au centre de ses préoccupations, ne cesse d’œuvrer et consolider son engagement africain pour un Continent prospère par des actions concrètes comme en témoigne les multiples Visites Royales entreprises par le Souverain dans plusieurs pays africains et la signature de près d’un millier d’accords et de conventions de coopération entre le Royaume et ses partenaires africains.

Les initiatives du Royaume pour l’action africaine commune s’illustrent également par les actions entreprises au sein de l’organisation panafricaine et sa présence des différents organes de l’Union à l’image de son mandat au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA où le Royaume a contribué de manière constructive pour l’amélioration des méthodes de travail et l’instauration des bonnes pratiques afin d’éviter de décrédibiliser cet organe décisionnel de l’Union.

Le Maroc assure également la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine pour la période 2021-2023 confirmant ainsi la confiance placé en le Maroc par les Etats membre de l’UA, notamment de par son expertise et expérience dans le domaine des Finances, des Affaires monétaire, de la Planification économique et de l’intégration.

Le Royaume a aussi assuré la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé CTS 8 Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation.

Le Royaume siège également au tribunal administratif de l’Union africaine avec une Magistrate.

Sur le plan social, l’ouverture à Rabat de l’Observatoire Africain des Migrations au Maroc, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l’UA sur la question de la migration vient couronner l’engagement africain du Royaume.

Le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi accorde une grande importance à la question environnementale en Afrique. Le Sommet africain de l’action, qui s’est tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) organisée à Marrakech, au Maroc, en 2016, illustre l’engagement du Maroc pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique.

(Avec MAP)