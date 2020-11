Apple lance ses premiers Mac équipés d’une puce maison

Apple a lancé mardi la première gamme de ses Mac équipés d’une puce conçue en interne.

La marque à la pomme a ainsi dévoilé des versions mises à jour des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini utilisant son nouveau processeur M1.

En abandonnant des processeurs Intel, la firme entend réduire les coûts et se doter de plus de flexibilité dans la conception.

Les trois modèles équipés de la nouvelle puce sont les deux ordinateurs portables populaires de la firme: MacBook Air et MacBook Pro avec un écran de 13 pouces, ainsi que l’ordinateur de bureau Mac Mini.

«M1 est la puce la plus puissante que nous avons jamais créé, elle rend les ordinateurs radicalement plus rapides, améliore la durée de vie de la batterie et permet de faire tourner plus de logiciels que jamais sur le Mac », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook dans une vidéo de présentation.

( Avec MAP )