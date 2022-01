Apple, première société dont la valeur boursière dépasse les 3 trillions $

Le géant de la Silicon Valley Apple a brièvement atteint lundi une valeur boursière de 3 trillions de dollars, devenant ainsi la première entreprise cotée en bourse au monde à franchir ce seuil historique.

Les actions d’Apple ont brièvement augmenté d’environ 3 % pour atteindre un nouveau sommet historique de 182,88 dollars, dépassant ainsi les 182,85 dollars par action dont elle a besoin pour valoir 3.000 milliards de dollars. L’action s’est ensuite repliée.

La valeur boursière d’Apple a franchi pour la première fois le seuil de 1. 000 milliards de dollars en août 2018 et a dépassé les 2.000 milliards de dollars en août 2020.

L’action Apple a progressé de près de 35 % en 2021. La firme de Cupertino a bénéficié de l’explosion de la demande pour son nouvel iPhone 13 et d’autres modèles plus anciens, ainsi que de services d’abonnement tels qu’Apple Music, Apple TV+, iCloud et son populaire App Store.

Les ventes ont bondi de près de 30 % pour atteindre plus de 83 milliards de dollars au cours du trimestre d’automne d’Apple, qui s’est terminé en septembre. L’entreprise dispose également d’une trésorerie impressionnante de 191 milliards de dollars.

Selon le New York Times, la société fondée par Steve Jobs dans un garage en Californie en 1976, vaut désormais plus que la valeur combinée de Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon Mobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald’s, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM et Ford.

(Avec MAP)