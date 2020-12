Approbation du vaccin Sinopharm : Le régulateur chinois des médicaments donne son feu vert

L’annonce a été faite par plusieurs médias chinois, notamment, le quotidien Global Times. Il semble que le régulateur chinois du médicament a enfin approuvé la demande de Sinopharm concernant l’approbation du vaccin anti-Covid. La prochaine étape sera certainement celle de l’approbation marocaine.

Bonne nouvelle ! Le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm vient de recevoir le feu vert du régulateur chinois des médicaments, s’agissant de la NMPA (National medical products administration). Sa mise sur les marchés pourra débuter dès le 1er janvier 2021. Cette approbation annoncée ce jeudi 24 décembre, ouvre la voie au démarrage prochain de la campagne de vaccination contre la Covid-19, tant attendue au Maroc.

Par ailleurs, le journal chinois a dévoilé que Pékin aurait déjà autorisé l’utilisation de vaccins d’urgence anti-Covid-19 produits par Sinopharm, dans des provinces au sud, à l’est et au sud-Ouest de la Chine “pour faire face à des cas et groupes à haut risque”.

Sinopharm avait soumis son dossier le 23 novembre et devrait publier les derniers résultats des essais cliniques phase III dans une revue scientifique après approbation.

La prochaine étape sera donc celle de l’approbation marocaine. L’autorisation de Mise sur le Marché marocain de ce vaccin, sera attribuée par la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé.

Rappelons que le Maroc a signé deux conventions de partenariat et de coopération, le 20 août, avec le laboratoire chinois “Sinopharm”, en vertu desquelles le Royaume s’engage à participer aux essais cliniques et pourra profiter d’un stock suffisant de vaccins contre le coronavirus, ce qui va permettre au Maroc d’être parmi les premiers servis. La livraison des 10 millions de doses commandées par le Maroc sera faite dès que des résultats probants seront constatés et une production locale sera prévue plus tard dans le cadre d’un échange d’expertise sur le transfert technologique.

Un mémorandum d’entente a été également signé pour l’acquisition de vaccins produits par la Société “R-Pharm”, sous licence du groupe “AstraZeneca”, en vue de sécuriser l’approvisionnement du pays en quantités de vaccins suffisantes. Le Royaume attend donc la livraison de 8 millions de doses de vaccin au cours du premier semestre 2021, à la suite de l’accord entre le Fonds d’investissement direct russe et la société pharmaceutique marocaine Galenica. AstraZeneca devrait recevoir l’approbation du régulateur britannique le 28 ou 29 décembre.