Après deux ans au sol, les Boeing 737 Max reprennent du service aux USA

Le 737 Max de Boeing devrait transporter à nouveau mardi des passagers aux Etats-Unis pour la première fois depuis deux ans, après que des problèmes avec le système de navigation de l’appareil aient conduit à deux accidents mortels qui les ont cloué au sol dans le monde entier.

American Airlines utilisera le jet lors d’un vol aller-retour entre New York et Miami cette semaine, a rapporté CNN, après que l’autorité fédérale de l’aviation (FAA) aient approuvé la sécurité de l’avion après plusieurs mises à jour de logiciel apportés par Boeing et les tests d’essais à la suite des deux crashs survenus en l’espace de huit mois, qui ont tué plus de 300 personnes.

Plus de la moitié des personnes interrogées dans un nouveau sondage Reuters / Ipsos ont déclaré qu’elles n’étaient pas susceptibles de voler dans un Boeing 737 Max une fois qu’elles ont été informées de ses problèmes, tandis que 34% ont déclaré qu’elles attendraient environ six mois avant d’embarquer dans l’avion.

Deux autres compagnies aériennes américaines possèdent des 737 Max, à savoir United Airlines et Southwest, qui n’ont pas encore annoncé la reprise de service de l’appareil. United a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser l’avion dans les trois prochains mois, tandis que Southwest prévoyait de le faire au printemps.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG d’American Airlines, Doug Parker, a volé avec sa famille à bord d’un 737 Max dans le but d’accroître la confiance du public dans le jet.

L’industrie aérienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, le nombre de déplacements quotidiens chutant au milieu de la crise sanitaire et financière en cours.

( Avec MAP )