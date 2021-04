Arabie saoudite: la Coalition intercepte deux drones piégés lancés par les Houthis

La Coalition arabe a intercepté et détruit jeudi soir deux drones piégés lancés par les Houthis, vers le sud-ouest de l’Arabie saoudite, a annoncé la coalition pour soutenir la légitimité au Yémen.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), la Coalition a “intercepté et détruit deux drones piégés” lancés par les Houthis en direction de la ville de Khamis Mushait. Ce sont “des tentatives hostiles” qui prennent pour cible des civils et sont considérées comme “des crimes de guerre”, a relevé la Coalition. Plus tôt jeudi, la Coalition arabe a annoncé la destruction d’un missile balistique et d’une rampe de lancement de missiles Houthis à Marib, dans l’est du Yémen, selon un communiqué relayé par SPA.

Le Yémen est en proie à une guerre entre les forces progouvernementales et les Houthis, qui contrôlent plusieurs gouvernorats du pays, y compris Sanaa, depuis septembre 2014. Une coalition militaire arabe dirigée par l’Arabie saoudite soutient, depuis mars 2015, les forces gouvernementales face aux Houthis dans une guerre qui a provoqué une “grave crise humanitaire”, selon les Nations unies.

( Avec MAP )