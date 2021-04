Arabie Saoudite: Saisie de plus de 5 millions de comprimés psychotropes en provenance du Liban

Les autorités saoudiennes ont mis en échec, vendredi, une tentative de trafic de plus de 5,3 millions de comprimés psychotropes en provenance du Liban, selon des sources officielles.

“Les services des douanes, au port maritime de Djeddah, ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic de plus de 5,3 millions de comprimés de drogue de type Captagon, dissimulés dans une cargaison de grenade, provenant du Liban”, précise-t-on.

Suite à cette opération, le ministère saoudien de l’Intérieur a annoncé la suspension des importations de fruits et légumes en provenance du Liban et leur passage par le territoire saoudien vers d’autres pays, appelant les autorités libanaises à fournir des garanties suffisantes et fiables sur la prise de mesures nécessaires permettant de faire face aux opérations de trafic systématiques ciblant le Royaume.

Cette décision intervient après une hausse des tentatives de trafic de drogue vers le Royaume provenant ou transitant par le territoire libanais, ainsi que l’utilisation de produits libanais pour faire passer de la drogue au territoire saoudien, que ce soit par des livraisons vers les marchés du Royaume ou à destination des pays voisins, a souligné le ministère.

( Avec MAP )