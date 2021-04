ARMCDH : Rencontre de présentation du Guide de promotion des Droits de l’Homme et la citoyenneté à travers le Cinéma

Initié dans le cadre du projet “Le cinéma plateforme pour l’éducation aux droits de l’Homme et la citoyenneté” (2018-2021), le guide est élaboré par une panoplie d’experts des droits de l’Homme et de l’éducation : Mustapha Naoui, Abdelali Maalmi, Hamid El Kam, Bouchaib Doulkifel, Khalid Hanfioui.

Il comprend des chapitres aussi bien théoriques relatifs à la dynamique institutionnelle et aux engagements marocains en matière de droits de l’Homme, que pratiques concernant la relation avec les publics et l’animation des projections -débats aussi bien dans le milieu associatif que scolaire. Le guide de promotion des Droits de l’Homme et la citoyenneté à travers le cinéma s’inscrit comme base et comme output des formations qui ont été organisées en faveur d’associations régionales dans le but de comprendre le fonctionnement du système national et international de protection des droits de l’Homme et de pratiquer les techniques d’animation des projections-débat en faveur des jeunes et des enfants dans les milieux scolaires.

La présentation de ce guide de promotion des droits de l’homme et la citoyenneté à travers le cinéma est pour l’ARMCDH la garantie de la continuité de l’expérience et de consolidation des acquis et une contribution matérielle et stratégique pour le plaidoyer vers engagement institutionnel. Cette rencontre permettra non seulement de présenter l’expérience des partenaires de l’Association inscrits dans la dynamique de la promotion de la culture des droits de l’homme à travers le cinéma, que ce soit la société civile ou les clubs de citoyenneté et d’éducation aux droits de l’homme, mais également de proposer des recommandations pour renforcer le rôle du cinéma en matière d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme et de mettre en place un réseau des différents acteurs associatif et des animateurs des clubs droits et de l’Homme et d’éducation à la citoyenneté. Ce réseau permettra de faciliter l’échange d’expériences et d’informations et d’enrichir le travail que chaque association relais mène et de créer une structure organisée et une force de proposition et de plaidoyer.

L’ARMCDH a parié depuis 10 ans de faire des projections de films des voyages initiatiques pour connaitre d’autres réalités juridiques et institutionnelles et d’autres luttes pour les droits de l’Homme. C’est pour l’association, le meilleur moyen de saisir l’universalité des luttes et des droits de l’Homme et leur indivisibilité.

C’est parce que les droits de l’Homme ne sont pas une référence absolue, mais des parcours de luttes, d’études, de réflexion et de plaidoyers à partir de réalités différentes, l’ARMCDH a construit le guide comme un support pour faciliter la lecture de la réalité locale (institutionnelle et juridique), sa relation avec le référentiel international et identifier les actions à entreprendre pour le changement