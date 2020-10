Arrestation en Espagne d’un présumé recruteur de l’organisation terroriste Daech

La Garde civile espagnole annoncé, vendredi, l’arrestation à Altea (Alicante), d’un ressortissant marocain pour “ses activités terroristes présumées en tant que recruteur pour le compte de l’organisation terroriste de Daech”.

Le prévenu, âgé de 50 ans et en situation irrégulière en Espagne, est un “militant par vocation de l’organisation terroriste Daech”, précise la Garde civile dans un communiqué, relevant que le mis en cause “passait une grande partie de son temps à rechercher, éditer, commenter et diffuser du matériel de propagande de l’organisation terroriste”.

Pour mener ses activités, il adoptait des mesures de sécurité rigoureuses afin de ne pas être repéré par les forces de sécurité, en identifiant les éventuelles personnes ciblées sur les réseaux sociaux avant de les rediriger vers des applications de messagerie privée dans le but d’approfondir le processus de radicalisation et de leur fournir des contenus numériques de l’organisation terroriste susmentionnée, explique la même source.

Cette opération, qui a permis de détecter les activités de cet individu sur Internet pour recruter des jeunes et les radicaliser, a été menée avec l’Europol, ajoute la même source.

( Avec MAP )