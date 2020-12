Arrivée de la délégation américano-israélienne à Rabat

Comme prévu, le vol LY555 de la compagnie El Al Airlines en provenance de Tel Aviv, a atterri ce mardi 22 décembre aux alentours de 14h30 à l’aéroport de Rabat. Il s’agit du premier vol officiel entre Israël et le Royaume, suite à l’annonce des rétablissements des relations entre les deux pays.

Pour rappel, la délégation américaine est composée de plusieurs personnalités politiques dont Jared Kushner, Conseiller et gendre de Donald Trump et Avi Berkovich, assistant du Président et Représentant Spécial pour les négociations internationales. Du côté israélien, elle est conduite par Meir Ben Shabbat, Conseiller à la Sécurité nationale d’Israël et chef d’État-major pour la sécurité nationale, ainsi que Haim Regev, chef d’État-major adjoint.

Selon certaines sources, dont la presse israélienne, cette visite sera marquée par la signature de plusieurs accords entre les deux pays notamment dans les domaines de l’agriculture ou encore de l’industrie. Quatre accords devraient déjà être signés cet après-midi, permettant notamment les vols directs entre les deux pays.

Par ailleurs, une série d’entretiens avec les responsables marocains dont le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli devrait avoir lieu, rapportent certains supports nationaux.