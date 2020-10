Arrivée du ministre Gérald Darmanin au Maroc

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, s’est rendu au Maroc pour une visite de deux jours, les 15 et 16 octobre, au cours desquels il devra s’entretenir avec son homologue marocain et plusieurs autres ministres, sur des sujets d’intérêt commun.

Il s’agit du premier déplacement de Gérald Darmanin, hors de l’Union européenne, en tant que ministre de l’Intérieur. Au programme, une rencontre avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit, mais aussi avec le chef de gouvernement El Othmani, le ministre des affaires étrangères Nasser Bourita, et enfin le ministre des Habbous et des Affaires Islamiques, Ahmed Taoufiq.

Cette visite permettra notamment de discuter des sujets de la migration, du culte, et de la lutte contre le trafic de stupéfiant indique Gerald Darmanin dans un tweet. Par ailleurs, le ministre s’est déjà rendu jeudi soir au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, accompagné du président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi et de l’ambassadeur de France au Maroc, Hélène le Gal. Une visite qui intervient en même temps que la restitution de la France aux autorités marocaines de plus de 25.000 objets archéologiques, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Mucem à Marseille.