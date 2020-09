Assemblée générale de l’ANME pour réformer le système de subvention à la presse marocaine

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu aujourd’hui 18 septembre une Assemblée générale au siège du journal « Finance News » avec la présence de représentants des médias et des plateformes de presse écrite et audiovisuelle affiliés à l’Association.

Cette rencontre a été l’occasion pour les participants d’échanger autour de la situation de la presse au Maroc au cours des trois derniers mois, notamment les différentes phases qui ont caractérisé la scène à la lumière des circonstances exceptionnelles imposées aux professionnels qui ont coïncidé avec l’évolution préoccupante de la situation épidémiologique dans le pays. Une analyse prospective a également été présentée afin de prévoir la réalité de la profession durant les mois restants de cette année.

À noter que les interventions des représentants des médias au cours de cette réunion ont principalement porté sur la cristallisation des idées et des propositions à travers les comités et pôles de l’Association, qui se réuniront dans les prochains jours, afin de valoriser la profession et améliorer le statut des entreprises de presse et du corps journalistique qui y travaillent, et de réfléchir aux moyens les plus efficaces pour assurer la continuité du secteur face à cette situation exceptionnelle.