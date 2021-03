Atsuko TODA nommée par la BAD Vice-présidente par intérim, chargée de l’agriculture et du développement humain et social

De nationalité japonaise, Atsuko est une professionnelle chevronnée qui cumule plus de 20 années d’expérience au service des institutions internationales. Elle a rejoint la Banque en décembre 2016 comme directrice du Département du financement agricole et du développement rural.

Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle supervise les investissements de la Banque dans les entreprises agroindustrielles du secteur privé, l’intégration du financement des risques de catastrophe et le développement des zones spéciales de transformation agroindustrielle sur le continent africain.

Atsuko apporte à son nouveau poste une vaste expérience du financement du développement et du développement rural, acquise en Asie et en Afrique. Elle a occupé des postes de direction dans des environnements multiculturels et a su constituer des équipes axées sur le client, particulièrement motivées et performantes, dans des bureaux autonomes et au siège.

Avant de rejoindre la Banque, Atsuko a travaillé au Fonds international de développement agricole (FIDA), sur des projets de développement rural en Asie et en Afrique. De 2004 à 2012, elle a occupé plusieurs postes dans différents pays émergents d’Asie, notamment au Vietnam, au

Laos et au Népal. En 2012, Atsuko s’est installée en Afrique en qualité de Directrice pays du FIDA chargée du programme pays du Nigeria. Ayant géré un portefeuille de projets axés sur le développement rural et les chaînes de valeur, Atsuko est personnellement attachée aux projets et aux investissements innovants qui bénéficient aux populations.

S’exprimant au sujet de sa nomination, Atsuko a déclaré : « Le travail du Complexe AHVP est notamment axé sur les priorités Nourrir l’Afrique et Améliorer les conditions de vie des populations africaines, qui concernent toutes les composantes de la Banque. Je suis impatiente de mettre en œuvre la vision « Une seule Banque » du Président, en travaillant avec les régions, et d’accélérer la prestation de nos services à nos clients, les pays membres régionaux ».

Atsuko est titulaire d’un Master en administration publique de l’International Christian University, au Japon, d’une licence en sociologie de Doshisha University, au Japon, et d’un diplôme en études du développement délivré par Cambridge University, au Royaume-Uni.

À propos de cette nomination, M. Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Je suis très heureux de nommer Atsuko au poste de Vice-présidente par intérim chargée de l’agriculture et du développement humain et social. Grâce à ses antécédents et à sa vaste expérience de l’Afrique et de l’Asie, je suis convaincu qu’Atsuko apportera le leadership nécessaire pour piloter et accélérer la mise en œuvre de nos opérations ».