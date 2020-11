Attijari Global Research anticipe une légère dépréciation du dirham

Le dirham devrait connaitre une légère dépréciation d’ici la fin de l’année 2020, en raison d’un effet rattrapage des flux imports, estime Attijari Global Research (AGR).

La parité EUR/MAD devrait ainsi augmenter de 0,3%, 0,6% et 1,1% respectivement à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois, explique AGR dans la 1ère édition de son nouveau rapport générique “MAD Insights”, un point d’analyse hebdomadaire du dirham ainsi que ses perspectives d’évolution.

Sur la base de ses estimations, AGR indique que le dirham devrait retrouver les niveaux enregistrés en juin 2020, soit une parité EUR/MAD proche de 10,9.

Les niveaux de dépréciation du MAD seraient plus importants face au dollar, relève AGR, précisant que la parité USD/MAD devrait s’établir en hausse de 0,5%, 0,8% et 1,3% respectivement à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois.

“En effet, nous avons relevé une légère reprise des opérations d’import au Maroc suite au mouvement d’appréciation du dirham durant le T3-20”, souligne AGR, notant que dans ces conditions, la parité moyenne USD/MAD devrait se situer autour de 9,26, à horizon 3 mois, sans pour autant atteindre les niveaux observés en juin 2020, soit de 9,8.

Par ailleurs, le document fait ressortir que les niveaux de volatilité moyens du MAD sur 1 mois, 2 mois et 3 mois, face aux six principales devises ont atteint “des niveaux intéressants”.

Par conséquent, AGR conseille “les Corporates à privilégier les stratégies optionnelles de couverture du dirham face à ses principales devises de référence”.

En outre, AGR fait remarquer que le cours de référence du MAD continue d’évoluer en dessous de son cours central, et ce depuis juin 2020, notant que le spread entre ces deux cours s’établit en territoire négatif, dévoilant une légère appréciation du dirham face au dollar.

Cet écart est ainsi passé de -2,85% à -2,87%, soit un effet marché de -0,02% en une semaine. Conjugué à un effet panier négatif de 0,12%, la parité USD/MAD cède ainsi 0,14% sur la même période.

( Avec MAP )