Attijariwafa bank décroche le trophée de la « Meilleure banque régionale d’Afrique du Nord »

Lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix des « Trophées African Banker 2021 », organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, Attijariwafa bank a été élue « Meilleure banque régionale d’Afrique du Nord ».

Ce trophée est décerné à la banque qui a excellé dans sa région, en gagnant de nouveaux clients, en offrant de nouveaux services, en adoptant l’inclusion en prospectant les non bancarisés, en utilisant les nouvelles technologies et en contribuant à renforcer le secteur financier dans la région.

Organisés sous le haut patronage de la Banque Africaine de Développement, les African Banker Awards sont devenus l’événement le plus reconnu de la banque en Afrique. Ils célèbrent les succès des leaders de la finance et rendent hommage aux réalisations des banquiers africains. Les organisateurs cette année ont voulu récompenser les institutions financières en reconnaissant leur contribution à l’économie du continent qui a beaucoup souffert du COVID.

Omar Ben Yedder, éditeur du magazine African Banker et directeur général d’IC Publications a déclaré : « Je suis vivement impressionné par les lauréats de cette année. Leur réussite montre que le secteur bancaire africain est sain et résilient et montre que la banque jouera un rôle essentiel dans la reprise économique. Le soutien à l’économie réelle, en particulier aux PME, est essentiel. Nous devrons également augmenter notre taux d’épargne et nos investissements. La tendance générale parmi les banques est de favoriser les femmes entrepreneures, de les soutenir et de les promouvoir. »

À propos de African Banker

African Banker est un magazine trimestriel dédié à la banque et à la finance en Afrique. Il couvre l’actualité des banques et de la finance, un secteur en plein essor qui transforme l’économie du continent.

À propos d’IC Events – IC Publications

IC publications, basé à Londres, publie depuis plus de 50 ans des magazines, des suppléments spécialisés, des rapports sectoriels et des informations économiques sur l’Afrique. Parmi ces magazines figurent New African, African Business, African Banker et New African Woman en anglais et en français. Ces magazines comptent plus de 2.500.000 de lecteurs.