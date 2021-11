Attijariwafa bank rejoint le premier réseau de paiements multidevises panarabe « Buna »

En effet, en décembre 2020, le Fonds Monétaire Arabe (FMA) a lancé un nouveau réseau destiné aux opérations de transferts entre pays arabes dans un premier temps, qui sera par la suite intégré à d’autres réseaux de paiements internationaux à travers le monde. Ce réseau basé aux Emirats Arabes Unis, qui porte le nom de « Buna » a pour premier objectif de développer les échanges commerciaux et d’investissement entre les pays du monde arabe et ensuite avec leurs partenaires internationaux.

Forte de sa position de groupe financier de premier plan dans la région MENA, Attijariwafa bank a rejoint cette initiative et vient de finaliser l’ensemble des prérequis pour ainsi être opérationnelle sur cette plateforme de paiement.

En rejoignant Buna, Attijariwafa bank renforce sa position de leader sur le plan national et régional et enrichit son offre destinée à ses clients et partenaires. Elle participe également, à travers cette initiative, au développement des relations économiques que le Maroc entretient avec les autres pays du monde arabe.

A propos du Fonds monétaire Arabe

Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) est une organisation régionale arabe créée en 1976 par la Ligue Arabe, opérationnelle depuis 1977 et dont le siège est à Abu Dhabi. Le FMA a pour principal objectif de développer les échanges commerciaux entre ses pays membres. Douze (12) pays arabes sont aujourd’hui membres du FMA : La Jordanie, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, la Tunisie, l’Algérie, Djibouti, l’Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie, la Somalie, l’Irak, le Sultanat d’Oman, la Palestine, le Qatar, le Kuwait, le Liban, la Libye, l’Egypte, le Maroc, la Mauritanie, le Yémen et les Iles Comores.