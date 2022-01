Attijariwafa bank rejoint le réseau de paiement transfrontalier « RippleNet »

le groupe Attijariwafa bank a rejoint RippleNet, réseau de paiements transfrontaliers à l’échelle internationale créé par la société américaine Ripple.

Résultat de sa volonté d’accélérer la distribution des paiements à travers le monde, Ripple offre avec RippleNet, un réseau de paiement international basé sur la technologie blockchain.

L’adhésion à ce réseau permet à Attijariwafa bank et ses partenaires financiers à l’international, membres de RippleNet, d’échanger des transferts d’une manière transparente, sécurisée et instantanée. Aujourd’hui, le réseau RippleNet compte plus de 200 banques et opérateurs de transfert et permettra à Attijariwafa bank de développer les transferts de la diaspora marocaine et compléter son catalogue de canaux de transfert.

Cette adhésion au réseau RippleNet, permettra désormais aux clients d’Attijariwafa bank de recevoir, de manière instantanée, les transferts initiés à travers les partenaires membres du même réseau.

→ Lire aussi : Attijariwafa bank offre la possibilité à ses clients entreprises de payer en masse leurs vignettes et taxes à l’essieu en ligne

Ainsi, le groupe Attijariwafa bank renforce sa position de leader bancaire innovant en particulier dans le domaine des solutions transactionnelles.

Adnane Driouech, Responsable Cash Management Corporate au sein d’Attijariwafa bank précise que

« depuis plus d’un an, nous entrons dans une nouvelle ère technologique, avec tout d’abord le lancement de portails transactionnels aux dernières tendances techniques pour nos clients entreprises, suivi de la création d’une solution connectée en temps réel (les API’s) avec nos partenaires qui opèrent dans la zone MENA, pour les transferts des MRE. Avec RippleNet, nous nous connectons à la blockchain, un autre moyen rapide et infaillible pour recevoir des fonds. ».

À cette occasion, Attijariwafa bank confirme également son premier partenariat avec la société Thunes, agrégateur de transferts de renom, présent dans plus de 70 pays et membre du réseau RippleNet. Ce partenariat enrichit l’offre d’Attijariwafa bank destinée à la population marocaine résidente au Royaume- Uni et aux Pays-Bas.

À propos de Ripple :

Fintech créée en 2012, devenue la référence dans le domaine des paiements internationaux instantanés, avec sa solution RippleNet qui connecte plus de 200 institutions à travers le monde. Ripple est Membre de l’ISO20022 Standard Body, référence dans la standardisation et normalisation des échanges de flux financiers à l’international.