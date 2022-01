Au moins 19 morts dans l’incendie d’un immeuble résidentiel à New York

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans l’incendie d’un immeuble résidentiel du Bronx dimanche matin, à New York, selon les médias locaux.

D’après le maire de New York Eric Adams, au moins 63 personnes ont été blessées dans l’incendie de cet immeuble de 19 étages, dont 32 qui ont été transportées à l’hôpital dans un état critique.

« C’est un moment horrible, horrible, douloureux pour la ville de New York, et l’impact de cet incendie va vraiment apporter un niveau de douleur et de désespoir dans notre ville« , a indiqué M. Adams.

L’incendie s’est déclaré dans un duplex situé aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble, a précisé le chef des pompiers de New York (FDNY) Daniel Nigro. La porte de l’appartement a été laissée ouverte, et la fumée s’est ensuite propagée à tous les étages du bâtiment, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que « les conditions de fumée dans ce bâtiment étaient sans précédent » et que les victimes avaient souffert de graves inhalations de fumée.

Les équipes qui sont entrées dans le bâtiment ont trouvé des victimes « à tous les étages » et les évacuaient en « arrêt cardiaque et respiratoire« , a-t-il dit, notant que 200 pompiers se sont déplacés sur les lieux du drame.

Avec MAP