Audi Maroc Renouvellement des A4, A5 et A7

Après le nouveau Audi Q3, la CAC, importateur exclusif de la marque Audi au Maroc, a lancé simultanément les nouvelles Audi A4, A5 et A7. Le renouvellement de ces modèles devrait donner une nouvelle impulsion aux activités du distributeur surtout qu’ils ont beaucoup d’atouts pour séduire.

Pour un distributeur d’automobile, le lancement d’un nouveau modèle est toujours un événement très attendu. Audi Maroc a choisi cette fois de présenter trois modèles et pas n’importe lesquels. Il s’agit des nouvelles A3, A5 et A7, des voitures qui vont permettre au concessionnaire de rebondir dans un marché en grise mine.

Pour la nouvelle Audi A4, elle est importante à tous les niveaux. C’est le best-seller de la marque à travers le monde et au Maroc. Après 26 ans de carrière, la remplaçante de l’Audi 80 cumule au compteur près de 8 millions d’exemplaires et tout laisse présager que le nouveau modèle affiche de belles perspectives d’avenir. Capitalisant sur le succès de sa devancière, la nouvelle génération a redressé la barre encore plus haut au niveau technologique et du confort.

Le design est encore plus séduisant, il se démarque par sa calandre Singleframe plus imposante et des lignes horizontales donnant plus d’opulence à l’ensemble. L’aspect athlétique du profil se renforce avec des lignes et des ailes abaissées. L’ADN Quattro est nettement visible.

La montée en gamme est également saillante à l’intérieur et les nouveaux packs assurent une panoplie de combinaisons offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur voiture à leur goût. Ainsi, les nouveaux packs intérieurs Design Selection sont légèrement inclinés vers le conducteur assurant au passage une bonne visibilité de tous les indicateurs de navigation ou d’infodivertissement qui sont relayés sur un écran de 10,1 pouces haute résolution.

Au chapitre mécanique, la nouvelle Audi A4 propose deux motorisations diesel. Le premier bloc est le 30 TDI qui développe une puissance de 122 chevaux et un couple de 270 Nm. Il est accouplé à une boite de vitesse manuelle à 6 rapports. Sa consommation évolue en moyenne à 4 l/100 km. Cette version est vendue à partir de 389 000 DH.

Le second bloc est le 35 TDI qui fournit une puissance de 163 ch pour un couple de 380 Nm. Il est associé à une boite de vitesse automatique à 7 rapports. Sa consommation moyenne tourne autour de 3,7 l/100 km. La tarification démarre à partir de 435 000 Dh pour culminer à 520 000 DH pour la version haute gamme S-Line

Audi A5, la sportivité et l’élégance

Après une première génération en 2007 et une deuxième en 2016, Audi A5 passe par l’étape du restylage. Ce modèle a permis à la marque aux anneaux de conforter son positionnement dans le segment des coupés. Certes, cette catégorie de véhicules n’est pas beaucoup prisée au Maroc comme c’est le cas dans d’autres contrées du monde, mais elle cible une clientèle de passionnés et de véritables connaisseurs de l’automobile qui sont très regardants sur le moindre détail.

Au niveau stylistique, la voiture arbore la nouvelle identité visuelle de la marque. Sa calandre Singleframe avec grille alvéolée est légèrement plus large et plus plate par rapport à l’ancien modèle. La silhouette manifeste l’élégance et la sportivité grâce à la fluidité des lignes, un capot nervuré et des flancs sculptés. Le bas du pare-choc est doté d’une grande lame englobant des admissions d’aire imposantes. L’arrière dégage un profil plus large avec les sorties d’échappement trapézoïdales. Plus fin, le bas de caisse renforce le dynamisme du véhicule.

De série, la nouvelle Audi A5 est équipée de phares Matrix LED et des feux arrière LED avec clignotants dynamiques. La version la plus huppée est dotée du système Audi Laser Light, de feux arrières LED avec clignotants dynamiques et séquence dynamique des phares.

A l’intérieur, l’esprit Audi règne en maître absolu. Le tableau de bord dispose d’un grand écran de 10,1 pouces. Intuitif et complètement digital, il contrôle une partie des commandes.

Au niveau moteur, la nouvelle A5 offre deux blocs. Le premier est le 35 TDI qui développe une puissance de 163 ch et un couple de 380 Nm. Le prix de cette version est fixé à partir de 510.000 DH. Le second bloc est le 40 TDI d’une puissance de 190 ch et un couple de 400 Nm. Les deux motorisations sont associées à une boite automatique Stronic à 7 rapports.

Sur route, la voiture fournit de belles prestations aussi bien en ville que dans les circuits interurbains ou sur autoroutes, et ce, grâce à ses suspensions dynamiques qui procurent également un confort à bord très satisfaisant.

Audi A7 : nouveau style de Gran Turismo L’A7 Sportback est à la hauteur des promesses dévoilées avec l’Audi Prologue et incarne pleinement la nouvelle identité stylistique d’Audi. En matière d’avant-gardisme, le coupé quatre portes place la barre haut dans le segment du luxe. Avec ses lignes dynamiques, la digitalisation systématique, son expérience de conduite sportive et un concept d’espace modulable. Il incarne un nouveau style de Gran Turismo. La nouvelle Audi A7 est disponible au Maroc avec deux motorisation diesel. La première est le bloc 40 TDI en boite automatique S Tronic à 7 rapports. Cette version est proposée à partir de 770 000 DH. Le deuxième bloc est le 50 TDI en boite automatique Type Tronic à 8 rapports. Le modèle est commercialisé à partir de 970 000 DH en finition Sline.