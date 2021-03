AUl–SBSM : Alliés pour la mise en place de nouveaux programmes dans ‎la Fintech ‎

Amine Bensaid, président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) et ‎Imane Mguired, Directrice des Ressources Humaines MEA à Sopra ‎Banking Software Morocco (SBSM), ont procédé à la signature d’une ‎convention de partenariat visant à renforcer la coopération entre les ‎deux institutions pour la mise en place de nouveaux programmes dans la ‎Fintech et la promotion de l’insertion des jeunes marocains dans ce ‎secteur à fort impact et potentiel de croissance. ‎

Ainsi, Al Akhawayn et Sopra Banking Software Morocco combineront leurs efforts ‎pour créer de fortes synergies entre leurs staffs respectifs afin de concevoir ‎conjointement une ingénierie pédagogique de programmes de formation initiale et ‎continue. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique ‎‎2020 – 2025 d’AUI qui a, notamment pour but de répondre aux attentes d’une ‎nouvelle génération d’étudiants et aux évolutions continues du marché de travail, ‎particulièrement dans des secteurs clés de l’économie, tels que la Banque et les ‎métiers de la Finance avec toute la dimension de la transformation digitale, que ce ‎soit à l’échelle nationale ou internationale », souligne, à cet effet le Président d’Al ‎Akhawayn. ‎

Ces programmes viendront ainsi enrichir l’offre d’Al Akhawayn et s’ajouter aux ‎nouveaux programmes mis en place, en 2020, par l’Université à savoir : les Master ‎of Science en « Transformation Digitale », Master of Engineering en « Financial ‎Technologies » (Fintech) et Master en « Analyse de Big Data », ainsi que ‎les bachelors en « Analyse de Big Data », en « Ingénierie du Cloud et des Logiciels ‎Mobiles », en « Systèmes Cyber-physiques », en « Intelligence Artificielle et ‎Robotisation », en « Systèmes Informatiques », en « Ingénierie des Systèmes ‎d’Aide à la Décision », en « Ingénierie de Manufacturing et de Logistique » et en ‎‎« Génie des Systèmes d’Énergies Renouvelables ». ‎

A noter que Sopra Banking Software Morocco est une entreprise multinationale ‎leader dans les solutions applicatives pour le marché financier implantée au Maroc ‎depuis 2007. Avec ses 5000 experts, un chiffre d’affaires 2019 de 439 millions ‎d’euros et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du ‎marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de ‎plus de 1500 banques dans 80 pays.

Son savoir-faire lui permet de répondre aux ‎besoins d’innovation comme de développement de banques et institutions ‎financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du ‎groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Avec plus de ‎‎46.000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2019 de 4,4 milliard ‎d’euros. ‎