Australie/climat: feux de forêt et inondations dévastent le pays

L’Australie a subi vendredi deux catastrophes naturelles d’envergure, avec des feux de forêt et des inondations qui dévastant respectivement la côte ouest et l’est du pays.

Après des semaines de températures élevées, des incendies se sont déclarés en Australie-Occidentale, dans la région touristique de Margaret River, célébrissime notamment pour ses spots de surf.

Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé ni d’aucune habitation endommagée mais de grandes flammes étaient visibles sur une vaste étendue, envoyant de grandes colonnes de fumée dans le ciel.

Des alertes ont été déclenchées et il a été demandé à certains riverains de quitter leurs maisons pour se mettre à l’abri.

Le mois de novembre a été celui enregistrant les plus fortes précipitations de ces 122 dernières années et parmi les plus froids en raison du phénomène météorologique La Nina.

L’Australie a connu, ces dernières années, une série de sévères inondations, d’immenses feux de forêt et des périodes de sécheresse.

(Avec MAP)