Australie/coronavirus: aucun décès pour la première fois en deux mois

L’Australie n’a enregistré mardi aucun décès lié au coronavirus pour la première fois depuis deux mois.

Cette nouvelle intervient au moment de l’assouplissement des mesures de restriction à Melbourne, décidé à la suite d’un ralentissement de l’épidémie de Covid-19.

Seuls 50 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés mardi dans tout le pays, un chiffre sans commune mesure avec les plus de 700 cas quotidiens franchis certains jours, fin juillet et début août.

Mardi, pour la première fois depuis le 13 juillet, aucun décès du coronavirus n’a été recensé.

Depuis lundi à Melbourne, la deuxième ville du pays confinée depuis plus de deux mois, certaines mesures ont été assouplies.

Ainsi, le couvre-feu commence une heure plus tard, à 21H00, les habitants ont une permission de deux heures pour faire du sport et des petites “bulles sociales” ont été créées pour les personnes vivant seules. En revanche, les commerces non essentiels demeurent fermés.

A la suite d’une baisse du nombre de cas dans les régions rurales de l’Etat de Victoria, où se situe Melbourne, les habitants vont pouvoir sortir de chez eux et les commerces rouvrir à compter de jeudi.