Avec la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, l’année 2020 s’achève avec une victoire éclatante pour la diplomatie marocaine (politologue azérie)

Avec la reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, la diplomatie marocaine achève l’année 2020 en remportant une victoire éclatante, a souligné la politologue azérie, Anastasia Lavrina.

Dans un article publié sur le site d’informations ‘’Eurasia Diary’’, sous le titre « L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis expriment leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc», l’experte azérie affirme que la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara ainsi que celle de plusieurs pays de différents continents, constitue une grande victoire pour la diplomatie marocaine.

Elle a relevé que le président américain Donald Trump a promulgué le 10 décembre un décret présidentiel, portant sur la décision des États-Unis de reconnaitre la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain, affirmant son plein soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, seule voie pour le règlement juste et durable du conflit autour du Sahara marocain.

L’analyste politique a de même indiqué que les États-Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains dans la région.

Elle a mis l’accent sur les réalisations de la diplomatie marocaine durant cette année, notant à cet égard que plusieurs pays africains et arabes ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud du Royaume, en reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Elle a aussi rappelé que l’Azerbaïdjan avait exprimé début décembre son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc ainsi qu’à ses efforts pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes au passage d’El Guerguarate entre le Maroc et la Mauritanie.

La politologue azérie a de même souligné que son pays soutient les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution politique durable et juste à la question du Sahara sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

