AVIS DE DÉCÈS

Les familles Mejjati Alami et Salssi en deuil.

C’est avec une immense peine que nous apprenons le décès le 14 novembre du regretté defunt Cherif Sidi Mohamed Mejjati Alami, un industriel particulièrement connu dans le monde de la finance et du commerce. En cette douloureuse circonstance nous présentons nos condoléances attristées à son épouse Mme Ouafae Slassi à ses enfants Samia et Mehdi ainsi qu’à ses frères le Dr.Abdehaq, Lamfadel et ses sœurs Fatema, Latifa, Maria et Rajaa Mejjati Alami et tous les membres de la famille endeuillée. Puisse le très Haut accueillir le regretté disparu dans son vaste Paradis. Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournons.