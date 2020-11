AWB a consacré l’année 2019 à l’inclusion

Le groupe Attijariwafa bank a publié son rapport d’activité au titre de l’exercice 2019, construit autour de la thématique de « L’inclusion ». Dans ce sens, le groupe bancaire met en exergue sa contribution afin d’affirmer son engagement à bâtir « un avenir inclusif pour tous ».

Face à la situation sanitaire actuelle, le groupe Attijariwafa bank s’est mobilisé pour accompagner l’ensemble de ses clients, soutenir l’économie nationale et apporter sa contribution pour aider ceux qui en ont besoin. « La banque a commencé la préparation de son dispositif de crise adapté au contexte Covid-19 dès les premiers jours d’annonce de la pandémie à l’échelle internationale, et a déclenché son Plan de Continuité d’Activité (PCA) dès début mars 2020 », indique le rapport d’activité d’AWB.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de l’accès au financement des TPME, le groupe a mobilisé une enveloppe de crédit importante de 27,6 milliards de dirhams aux entreprises, dont 18,3 milliards de dirhams pour les PME et 9,3 milliards de dirhams en faveur des TPE. « Ceci porte à plus de 129 milliards de dirhams les crédits distribués aux TPME marocaines depuis 2014. En 2020, le Groupe a renouvelé son engagement en réservant une enveloppe de 30 milliards de dirhams en faveur de 100.000 TPE », note la même source.

Le groupe Attijariwafa bank accorde une attention particulière pour améliorer les délais de paiement des fournisseurs. « Le Groupe s’engage contractuellement à régler ses fournisseurs dans un délai maximum de 30 jours (au lieu des 60 jours exigés par la loi). Ce délai est suivi mensuellement auprès de l’ensemble des niveaux de traitement et de validation, dans l’objectif d’améliorer les process de traitement des factures et de diminuer les délais de paiement », explique le groupe.

Attijariwaf Bank est également impliqué dans le financement de la transition énergétique des entreprises et il a mené plusieurs actions concrètes dans ce sens telles que « le développement d’une offre de financements adaptée aux différents acteurs publics-privés opérant dans la transition énergétique, notamment les énergies renouvelables et l’accompagnement des entreprises engagées dans un processus de développement durable, ou d’optimisation de la consommation d’énergie ». Considéré comme un acteur de référence en Afrique en matière de transition énergétique, AWB a atteint plus de 10,8 milliards de dirhams d’engagements cumulés dans des projets écologiques depuis 2011, dont plus de 7,5 milliards de dirhams dédiés aux grands projets d’énergies renouvelables avec une capacité cumulée de plus de 1.700 MW. Ainsi à fin 2019, les énergies renouvelables représentent 25% du portefeuille de financement de projets du Groupe, et 50% du mix électrique financé par le groupe en financement de projets, rapporte la direction de AWB.

Pour rappel, la macro-organisation du groupe a été refondée et structurée autour de trois pôles métiers, un pôle Gestion globale des Risques Groupe et un pôle Fonctions Supports. Les fonctions « Finances Groupe » et « Stratégie et Développement » sont désormais rattachées au Président Directeur Général. Les comités de Gouvernance Corporate et Opérationnelle ont été également ajustés au regard des dispositions réglementaires et à la croissance du Groupe. Cette refonte vient répondre à 2 défis majeurs : la consolidation des fondamentaux organisationnels du Groupe à travers l’évolution de ses gouvernances Corporate et opérationnelle, ainsi que la réussite d’une triple transformation internationale, RH et digitale.