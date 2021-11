« La fermeture brutale par Alger du GazoducMaghreb-europe n’est pas qu’une agression à l’encontre du Maroc. C’est juste avant l’hiver un très mauvais coup porté à l’Espagne et à l’Europe.

Par cette fuite en avant , Alger prouve qu’il n’est pas un partenaire énergétique fiable pour l’Europe et qu’il est un facteur d’instabilité pour le Maghreb et la Méditerranée. L’Union européenne doit plus que jamais consolider son partenariat avec le Maroc »