Baccalauréat : L’examen national unifié entre les 8 et 12 juin prochain

Les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, annonce, lundi, le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ajoutant que l’examen régional unifié (1ère année bac) se déroulera du 27 mai au 1er juin.

Les épreuves des branches scientifiques, techniques et professionnelles de l’examen national sont programmées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières littéraires et de l’enseignement originel auront lieu les 11 et 12 du même mois, précise-t-on de même source.

S’agissant de l’examen régional, les candidats du pôle scientifique, technique et professionnel passeront les épreuves le 31 mai et le 1 juin, tandis que les épreuves des lettres et de l’enseignement originel se tiendront les 3 et 4 juin, poursuit la même source, relevant que l’examen régional pour les candidats libres se tiendra les 27 et 28 mai.

L’examen régional normalisé du cycle collégial est prévu les 18 et 19 juin, tandis que l’examen provincial pour l’obtention du certificat des études primaires (6ème année) sera organisé le 22 du même mois.

Les dates des épreuves sont susceptibles d’être modifiées en fonction du développement de la situation épidémiologique dans le pays, prévient le ministère, notant que les conditions et dispositions de déroulement des épreuves seront fixées par les autorités compétentes “dans les semaines et mois à venir”.

D’autre part, il a été décidé d’adopter des cadres référentiels actualisés dans la détermination des sujets d’examens, à la lumière des taux d’exécution différenciés des programmes dans les différents cycles, tel que cela a été établi par l’inspection générale des affaires éducatives, dont l’évaluation du premier semestre a notamment fait ressortir un faible taux d’avancement dans la réalisation des programmes.

Cette mesure participe du souci de garantir l’égalité des chances pour tous les candidats et a été prise par considération aux disparités constatées concernant la cadence d’exécution des programmes, eu égard aux divergences des modes d’enseignement suivis dans les circonstances de la pandémie du nouveau coronavirus (présentiel, distanciel et mixte).

Les nouveaux cadres référentiels seront publiés au cours de la première semaine du mois de mai et seront consultables sur le site du ministère www.men.gov.ma et à travers tous les différents supports utilisés à cet effet.

Les études se poursuivront jusqu’à la fin de la saison avec l’objectif de parachever les programmes et permettre aux élèves l’acquisition des enseignements nécessaires à la poursuite de leur parcours dans les meilleures conditions, au même titre qu’il sera procédé à l’organisation de séances de soutien intensives au profit des candidats.

