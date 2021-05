Bank Al-Maghrib: Les statistiques monétaires de mars en 5 points clés

Voici les cinq points clés des indicateurs clés des statistiques monétaires au titre du mois de mars 2021, publiés par Bank Al-Maghrib (BAM):

1. Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3, qui représente la masse monétaire, a ralenti, en glissement annuel, de 7,7%.

2. En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré une hausse de 0,8% pour s’établir à 1.487,5 milliards de dirhams (MMDH), reflétant principalement l’augmentation de 1,3% de la monnaie scripturale et de 0,9% des comptes à terme, ainsi que le repli de 0,7% de la monnaie fiduciaire.

3. Le crédit bancaire a vu son rythme d’accroissement passer, en glissement annuel, de 4% à 3,3%, avec une augmentation des prêts au secteur non financier de 3,1% après 4,3%.

4. La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une progression des facilités de trésorerie de 9,8% après 13,7%, des baisses des prêts à la consommation et des concours à l’équipement respectivement, de 3,1% après 3,7% et de 5,3% après 2,9% et une hausse des crédits à l’immobilier de 2,6% après 2,3%.

5. Les créances en souffrance ont vu leur rythme de progression annuelle revenir à 11,9%. Dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,5%.

( Avec MAP )