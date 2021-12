Bank Al-Maghrib publie trois documents de recherche

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé mercredi la publication de trois nouveaux documents de recherche sur son portail Internet au niveau de la rubrique « publications et recherche« .

Il s’agit des documents « Impôt sur les sociétés et investissement : quel lien au Maroc ?« , réalisé par M. Omar Chafik et Mme Aya Achour et « Analyse de la vulnérabilité du tissu productif marocain », élaboré par Feu Mlle Sara Benazzi, M. Hicham Bennouna et M. Tomasz Chmielewski, indique la Banque centrale dans un communiqué.

→ Lire aussi : Amélioration de l’activité industrielle en octobre (BAM)

Le 3ème document intitulé « Cycles Réel et Financier au Maroc : Une Analyse par les Wavelets » est réalisé, quant à lui, par M. Yassine Slaoui, ajoute la même source.

Ces publications sont une occasion de partager les résultats des travaux menés par des chercheurs de Bank Al-Maghrib et leurs partenaires avec la communauté scientifique et le grand public, souligne BAM, notant que leur diffusion permettra de participer au débat sur les questions économiques et financières et de renforcer les liens avec les milieux universitaires et de recherche.

(Avec MAP)