BANK OF AFRICA adopte l’application Conpend TRADE AI, via Finastra, pour digitaliser les opérations de commerce international

L’application exploite les fonctionnalités de la technologie Fusion Trade Innovation de Finastra et permet aux utilisateurs de réduire le temps de vérification des documents et de la conformité.

Elle numérise les opérations de commerce international, en utilisant la reconnaissance optique des caractères (OCR), le traitement du langage naturel (NLP) et l’apprentissage automatique progressif des machines pour réduire le risque et le coût des opérations de commerce international.

«La solution améliorera nos opérations de financement du commerce en accélérant la validation des documents financiers. Cela va permettre de digitaliser les processus de traitements manuels de documents papiers, de réduire le temps de traitement de 30% et de réduire les risques liées au traitement des operations de commerce international jusqu’à 80%. Avoir accès à des applications tierces était un parametre differentiateur majeur lors du traitement et contrôle des documents de commerce international» a déclaré Leila Bahoum, membre du Directoire en charge des opérations de financement du commerce de la filiale Operation Global Services (OGS) de BANK OF AFRICA.

L’application Conpend TRADE AI extrait des données non structurées à partir de documents papier numérisés et peut également traiter des données déjà numérisées. Les données sont ensuite examinées et analysées, à l’aide de règles et d’outils d’analyses perfectionnés, afin de permettre aux utilisateurs professionnels de prendre des décisions rapides et précises. Elle est entièrement en conformité avec toutes les principales réglementations mondiales et effectue automatiquement toutes les vérifications de conformité nécessaires pour une transaction commerciale. Cela comprend le dépistage du blanchiment d’argent et le déclenchement d’alertes pendant le processus de traitement, ce qui réduit considérablement les faux dossiers positifs et le temps consacré à la prise de décisions. La solution permet également la vérification des navires et le suivi des acheminements de marchandise et leur transit.

Marc Smith, fondateur et directeur de Conpend, a déclaré: «Nous sommes très heureux que BANK OF AFRICA ait choisi de déployer notre technologie innovante sur ses systèmes. C’est l’un des grands avantages de notre application qui est disponible sur le FusionFabric.cloud de Finastra. Nous avons pu mettre en place rapidement notre solution sur la plate-forme et la mettre à la disposition des banques du monde entier, au service de la vision d’ouverture et de collaboration de Finastra »«

Anastasia McAlpine, chef de produit principal, Trade and Supply Chain Finance chez Finastra, a déclaré: «C’est un autre excellent exemple de collaboration entre les banques et les fintechs pour commercialiser rapidement des technologies innovantes. Nous sommes convaincus que BANK OF AFRICA réalisera d’excellents résultats avec l’application Conpend Trade AI et nous nous réjouissons à l’idée que d’autres banques exploitent cette opportunité de pousser encore plus loin les fonctionnalités de notre solution Fusion Trade INNOVATION. “

Pour plus d’informations sur l’application Conpend TRADE AI sur FusionFabric.cloud, rendez-vous sur : https://store.fusionfabric.cloud/details/tradeai/