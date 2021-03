BANK OF AFRICA et le CMI accélèrent l’interopérabilité des services de paiement mobile «Maroc Pay»

A travers ce nouveau service baptisé «Retrait Maroc Pay», BANK OF AFRICA permet aux détenteurs des M-Wallets des établissements de paiement confrères de retirer leur argent en toute sécurité sur le large réseau de guichets automatiques de la banque présents dans toutes les régions du Royaume.

Pour effectuer un retrait d’argent à hauteur du solde disponible sur le compte de paiement M-Wallet, il suffit de suivre un parcours simple sur les GAB BANK OF AFRICA en introduisant le numéro du téléphone mobile ainsi que la référence et le code PIN du CashOut générés à travers le M-Wallet.

Après avoir lancé ce service en 2018 pour son propre M-Wallet «DabaPay», BANK OF AFRICA est aujourd’hui la première banque au Maroc à offrir ce service à l’ensemble des détenteurs de M-Wallets interopérables et ayant finalisé leur homologation pour ce service auprès de HPS SWITCH.

IBRIZ by CMI est le premier M-Wallet homologué qui offre cette fonctionnalité à ses porteurs leur assurant ainsi la possibilité de retirer leur argent 7j/7 et 24h/24 au nive au du réseau GAB de BANK OF AFRICA.