Bank Of Africa : Le résultat net impacté par le “Don covid” et la hausse du coût du risque

La contribution de Bank Of Africa au fonds spécial COVID-19 (1 milliard DH), la hausse du coût du risque consolidé, ainsi que la contreperformance des différentes activités du Groupe impactées par la crise sanitaire ont eu des répercussions sur le résultat net du groupe.

Le Conseil d’Administration de BANK OF AFRICA – BMCE Group s’est réuni le vendredi 26 mars 2021, sous la Présidence de M. Othman BENJELLOUN, au Siège Social de la Banque, à Casablanca, pour examiner l’activité de la Banque et du Groupe au terme de l’année 2020.

D’après les données présentées, le résultat Net Part du Groupe s’est établi à 738 millions de dirhams, soit -62%. Pour celui de la banque, il a connu un recul de -47% sous l’effet combiné de « la contribution au fonds spécial COVID-19 pour un montant global de 1 milliard de DH, la hausse du coût du risque consolidé de +57% à 3,5 milliards de dirhams, en décembre 2020, et du coût du risque social en hausse de +67% à 1,5 milliard de dirhams en décembre 2020, et la contreperformance des différentes activités du Groupe dans un contexte national et international peu favorable impacté par la crise COVID-19 ».

S’agissant du Produit Net Bancaire consolidé, il a connu une légère hausse de +1% à 14 milliards de dirhams à fin décembre 2020, « tirée par la progression de la marge d’intérêt de +5% et le résultat des opérations de marché de +3% ». En ce qui concerne le Résultat Brut d’Exploitation consolidé -Hors Don-, elle a enregistré une hausse de +7% à 6 202 millions de dirhams à fin décembre 2020.

Par ailleurs, le groupe a indiqué que le Conseil d’Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale Annuelle « la nomination de deux Administrateurs indépendants de nationalité marocaine, M. Mohamed Kabbaj et Mme Nezha Lahrichi, ainsi qu’une Administratrice issue du Groupe BANK OF AFRICA, Mme Myriem Bouazzaoui ». Et d’ajouter que l’Assemblée Générale « prendra acte de la démission de deux Administrateurs indépendants étrangers, Messieurs Philipe De FontaineVive et Christian De Boissieu, auxquels un hommage appuyé et chaleureux a été rendu par Le Président du Conseil d’Administration et l’ensemble des Administrateurs ».