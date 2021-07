Banques: 6.510 guichets en 2020 (BAM)

Le nombre de guichets bancaires au Maroc s’est établi à 6.510 durant l’année écoulée, en baisse de 0,4% par rapport à 2019, selon Bank Al-Maghrib.

Cette évolution, qui s’inscrit dans un contexte de digitalisation du secteur bancaire avec le recours des banques aux canaux digitaux, résulte d’une baisse de 50 agences pour les banques conventionnelles, dans un objectif d’optimisation de leur réseau et d’une hausse de 21 agences pour les banques participatives, précise BAM qui vient de présenter son 17ème rapport annuel sur la supervision bancaire au titre de l’exercice 2020.

Ledit rapport fait également ressortir que la densité bancaire, mesurée par le nombre d’habitants par guichet, ressort à 5.500 contre 5.400 une année auparavant, alors que le nombre d’agences pour 10.000 habitants s’est élevé à 1,8 guichet.

→Lire aussi :BAM: Présentation du rapport annuel sur la supervision bancaire de 2020

La répartition régionale des guichets, dépôts et crédits est restée globalement stable en 2020. La région de Casablanca-Settat continue d’occuper la première position, avec une part de 29% des guichets, 39% des dépôts et 64% des crédits, suivie par de Rabat-Salé-Kénitra (15% du réseau bancaire, 16% des dépôts et 16% des crédits) et de Fès-Meknès (11% des guichets, 8% des dépôts et 4% des crédits).

S’agissant de la zone offshore de Tanger, les banques y disposent de 5 filiales et une succursale, sans changement par rapport aux années précédentes. Pour ce qui est des banques et fenêtres participatives, celles-ci ont vu leur réseau d’agences et espaces dédiés progresser à 154 agences contre 133 en 2019. Près de 53% de ce réseau se situe au niveau de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Suite au démarrage de l’activité des services de paiement par les établissements agréés pour l’exercer, le réseau des établissements de paiement a enregistré une hausse importante de 98,1%, avec une ouverture de 5.911 nouveaux points de vente, soit un additionnel de 78 agences propres et 5.827 points de vente des agents de paiement mandataires. Le réseau a atteint un total de 11.935 points de vente.

Pour ce qui est du réseau des associations de microcrédit, après une hausse de 1,1% en 2019, il a reculé de 1% pour ressortir à 1.770 points de vente en 2020.

Avec Map